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Dr. Fazıl Küçük Bulvarı ile Lefkoşa-Güzelyurt yolunda bakım onarım çalışmaları başlatılıyor

Dr. Fazıl Küçük Bulvarı ile Lefkoşa-Güzelyurt yolunda bakım onarım çalışmaları başlatılıyor

04 Temmuz 2019 Perşembe 15:35
Dr. Fazıl Küçük Bulvarı ile Lefkoşa-Güzelyurt yolunda bakım onarım çalışmaları başlatılıyor

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Karayolları Dairesi, Lefkoşa Dr. Fazıl Küçük Bulvarı ile Lefkoşa-Güzelyurt bölünmüş yolunun Gönyeli Çemberi ile Yılmazköy Kavşağı arasındaki kısımda bakım onarım çalışmaları başlatıyor.

Bakanlık açıklamasına göre, Haspolat-Taşkent Yolu’nda meydana gelen çökme ve bozulmaların tamiratının tamamlanmasının ardından, haftaya başlatılması planlanan çalışmalar kapsamında, Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerindeki KKTC Fuar Alanı kavşağından Hamitköy ışıklarına kadar olan bölüm ve KKTC Fuar Alanı kavşağından Lefkoşa-Güzelyurt bölünmüş yolu üzerinde bulunan Yılmazköy kavşağına kadar olan bölümde çökme ve bozulmalar tamir edilecek.

Bakım onarım çalışmaları sırasında 5 bin 500 metrekarelik bir alanın asfaltlanması için toplam 2 bin ton asfalt kullanılacak.

Salih Köroğlu Construction Ltd.’nin yüklenici firma olduğu, Gönyeli çemberi ile Yılmazköy kavşağı, Dr. Fazıl Küçük Bulvarı ve Hamitköy-Haspolat arası için ayrı ayrı ihale edilen çalışmaların toplam maliyeti 1.1 milyon TL.

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HASPOLAT YÖNÜNDEKİ ÇALIŞMALAR 16.00 İLE 19.00 ARASINDA DURDURULACAK

Bu arada Hamitköy ile Haspolat arasındaki çalışmalar tamamlanıncaya kadar trafiği rahatlatmak amacıyla Haspolat yönündeki çalışmalar, 16.00 ile 19.00 saatleri arasında durdurulacak.

Aynı güzergahın Lefkoşa istikametindeki çalışmalar, trafikte yoğunluğun oluşmasının önüne geçmesi için sabah 09.30’da başlayacak.

Çalışmaların yapılacağı diğer güzergahlarda yoğun trafik sıkışıklıklarının önüne geçmek için çalışma saatleri, Polis Genel Müdürlüğü Trafik Müdürlüğü ile istişare edildikten sonra kararlaştırılacak.

25 km’lik bir güzergahta asfaltlama, kısmi çizgileme, banket düzenleme ve korkuluk çakımının yapılacağı bakım onarım çalışmalarının en çok 3 ay sürmesi bekleniyor.

Son Güncelleme: 04.07.2019 19:01
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