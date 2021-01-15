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Dr. Fazıl Küçük, 37’nci ölüm yıldönümünde törenle anıldı

Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük, ölümünün 37’nci yıldönümünde düzenlenen törenle anıldı.

15 Ocak 2021 Cuma 13:15
Dr. Fazıl Küçük, 37’nci ölüm yıldönümünde törenle anıldı
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Dr. Fazıl Küçük Anıtı’nda yer alan tören saat 10.26’da, çelenklerin anıta sunulmasıyla başlayarak, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilerek yarıya indirilmesiyle devam etti.

Anma Töreni’ne katılan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, törende konuşma yaparak, Anıt Özel Defterini imzaladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Anıt Özel Defteri’nde şunları kaydetti:

“Özgürlük ve Bağımsızlık Mücadelemizin Lideri Aziz Dr. Fazıl Küçük,

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En zor koşullarda direniş meşalesini yaktığınız ve başlattığınız özgürlük, bağımsızlık ve egemenlik mücadelemiz devam ederken, bugün yine bir kez daha huzurunuzda olup, sizleri saygı, sevgi ve büyük bir özlemle anıyoruz.

Önderlik ettiğiniz varoluş mücadelesinde belirlediğiniz “Kıbrıs Türk’ü Türkiyesiz var olamaz” ve “Kıbrıs meselesi Türkiyesiz çözülemez” ilkeleri rehberimiz olmaya devam ederken, bu ilkeler yolumuzu aydınlatmakta ve mücadelemize güç vermektedir.

Mücadelenizden ve ilkelerinizde aldığımız ilham ve güçle, mücadeleye devam ederken, kuruluşunda ve temellerinde büyük fedakarlıklarınız, emeğiniz ve alın teriniz bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni sonsuza dek yaşatmak azim ve kararlılığındayız.

İfade ettiğiniz gibi, vatan bildiğimiz bu topraklarda, Rum’un azınlığı olmayacağız, devletimizden, özgürlüğümüzden, bağımsızlığımızdan Türkiye ile Türk askerinden asla vazgeçmeyeceğiz.

Aziz Liderimiz rahat uyuyunuz. Kıbrıs Türk Halkının bu günlere ulaşmasında verdiğiniz mücadele, bu mücadelede ortaya koyduğunuz özveri ve fedakarlıklarınız asla unutulmayacak, mücadele ilkeleriniz nesilden nesile aktarılacak, Kıbrıs Türk halkının yüreğinde ve mücadelesinde yaşayacaksınız.

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Son Güncelleme: 15.01.2021 14:38
Anahtar Kelimeler:
Dr. Fazıl Küçük
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