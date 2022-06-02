Dr. Erdal Özcenk Parti Meclisi kararı önde gelir

DR. ERDAL ÖZCENK PARTİ MECLİSI KARARI ÖNDE GELİR

Ergün YAHAT

UBP’nin Gazimağusa Belediye Başkan adaylığında adı geçen Dr. Erdal Özcenk, Gazimağusa belediye başkanlığı adaylığı konusunda, çok sayıda vatandaşların aday olması yönündeki tekliflerde önceliğin UBP partisi meclisi kararı önemli partimiz aday ol derse ateşten gömleği giymeye hazırız yok aday olma derse saygı duyarız önemli olan partimizin yetkili organlarının vereceği karardır.Özcenk bir soru üzerine Dr. Erdal Özcenk, partililerin UBP’nin Gazimağusa’da belediye başkan adayı çıkartması yönünde bir beklentisi olduğunun herkes tarafından bilindiğini ve bu beklenti doğrultusunda kendisinin de aday olmaya karar verdiğini kaydetti.