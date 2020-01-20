banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
122886
ALTIN
296.750
DOLAR
5.9159
STERLİN
7.6795
EURO
6.5574
Ercan'da 1 kişi hakkında yasal işlem
ERCAN’DAN ÇIKAMADI
Lefkoşa’da uyuşturucu
LEFKOŞA’DA UYUŞTURUCU
KKTC, Tüm Doktorların Telefon Numaraları
KKTC, Tüm Doktorların Telefon Numaraları
Döviz kurları
DÖVİZ KURLARI
Flaş Haber
Lefkoşa’da fuhuşa teşvik
Kapat

Dr. Burhan Nalbantoğlu’nda 16 Ocak’ta iki organ nakli yapıldı

Kıbrıs’taki ikinci kalp nakli gerçekleşti. KKTC’de böbrek naklindeki sayı 45’e ulaştı.

Dr. Burhan Nalbantoğlu’nda 16 Ocak’ta iki organ nakli yapıldı

Kıbrıs’taki ikinci kalp nakli gerçekleşti. KKTC’de böbrek naklindeki sayı 45’e ulaştı.

20 Ocak 2020 Pazartesi 09:55
Dr. Burhan Nalbantoğlu’nda 16 Ocak’ta iki organ nakli yapıldı

Beyin ölümü gerçekleşen bir hastanın ailesinin bağışçı olmasıyla, 16 Ocak’ta Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde 57 yaşındaki bir hastaya kalp nakli yapıldı. Aynı gün hastanede yaşları 59 ve 65 olan iki hastaya böbrek nakli yapıldı.

Kalp ve böbrek nakli gerçekleşen hastaların genel sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin de katılımıyla bugün Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde organ nakilleriyle ilgili basın toplantısı düzenlendi.

banner317
Sağlık Bakanı Pilli ve uzmanlar halka, “Organ bağışı konusunda duyarlı olun” çağrısı yaptı.

9 ay önce ilk kalp nakli gerçekleştirilen 50 yaşındaki Veli Çelik de basın toplantısına katılarak, sağlık durumunun gayet iyi olduğunu açıkladı ve bağış konusundaki duyarlılık çağrısını yineledi.

Verilen bilgiye göre, ilk canlı naklin 2015’te yapıldığı KKTC’de, 28’i kadavradan, 17’si canlı vericiden olmak üzere 45 böbrek nakli gerçekleşti. Böbrek nakillerinin KKTC’de yüzde 62’si kadavradan yapılırken Türkiye’deki kadavradan nakil oranı yüzde 20 civarlarında.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, “Bu başarı ülkemizindir, hastanemizindir. Alt yapı eksiklerimiz vardır ama bu şartlarda bile çok güzel işlere imza atılıyor…Ekipleri kutluyorum” dedi.

Son Güncelleme: 20.01.2020 13:04
Anahtar Kelimeler:
Dr. Burhan Nalbantoğlu’nda Organ Nakli
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“kıbrıs’ta” Ve “gezegenin Harika Sakinleri” Resim Sergileri Açıldı
“kıbrıs’ta” Ve “gezegenin Harika Sakinleri” Resim Sergileri Açıldı
Doç. Dr. Saygılı : “İletişim hayatın her yerinde”
Doç. Dr. Saygılı : “İletişim hayatın her yerinde”
Tarım Sigortası Fonu hayvan düşük zararlarını ödüyor
Tarım Sigortası Fonu hayvan düşük zararlarını ödüyor
Tmt Derneği’nden Ctp Genel Başkanı Ve Cumhurbaşkanı Adayı Erhürman’a Mektup...
Tmt Derneği’nden Ctp Genel Başkanı Ve Cumhurbaşkanı Adayı Erhürman’a Mektup...
Organ Nakilleriyle İlgili Basın Toplantısı Düzenlendi-2 Son
Organ Nakilleriyle İlgili Basın Toplantısı Düzenlendi-2 Son
Genel Kurul’da CAS çalışanlarının durumu ve emirnamenin süresinin uzatılması tartışıldı
Genel Kurul’da CAS çalışanlarının durumu ve emirnamenin süresinin uzatılması tartışıldı
KTAMS: “Kamu çalışanları temsilcisi sendikaların da İhtiyat Sandığı yönetiminde yer alması sağlanmalı”
KTAMS: “Kamu çalışanları temsilcisi sendikaların da İhtiyat Sandığı yönetiminde yer alması sağlanmalı”
Sonbahar patates beyanları için uzatma
Sonbahar patates beyanları için uzatma
Erhürman, Sönmezliler Ocağı ve Küçük Kaymaklı Türk Spor Kulübü’nü ziyaret etti
Erhürman, Sönmezliler Ocağı ve Küçük Kaymaklı Türk Spor Kulübü’nü ziyaret etti
Yağış miktarları…
Yağış miktarları…

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim