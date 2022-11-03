banner386
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Kuluçkadaki tavuğun altından uyuşturucu çıktı
Kuluçkadaki tavuğun altından uyuşturucu çıktı
6 saatlik elektrik kesintisi olacak!
6 saatlik elektrik kesintisi olacak!
Dikkat! Bu yol prova nedeniyle trafiğe kapalı olacak!
Dikkat! Bu yol prova nedeniyle...
Dikkat! Akıncılar tünel yolunda drag yarışı düzenlenecek
Dikkat! Akıncılar tünel yolunda drag...
"Asgari ücret için toplanmanın vakti değil!"
"Asgari ücret için toplanmanın vakti...
banner405

Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'ne Bağış

03 Kasım 2022 Perşembe 18:30
Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'ne Bağış

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, eşi anısına Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne tekerlekli sandalye ve hasta yatağı bağışlayan Özgül Cankat'ı kabul etti.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Altuğra kabuldeki konuşmasında sağlıkta dayanışmanın önemine dikkat çekerek böylesi duyarlı vatandaşlarla bir takım  eksiklerin giderilmesi konusunda daha hızlı ilerleme kat edilebileceğini vurguladı.

Sağlığa katkının topluma katkı anlamına geldiğini belirten Bakan Altuğra, bağışlarla destek veren tüm kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütleri yanında duyarlı vatandaşlara gönülden teşekkür ettiğini kaydetti.

-Cankat

Özgül Cankat, vefat eden eşi Teoman Cankat anısına Lefkoşa Dr. Burhan  Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne 2 tekerlekli sandalye, bir hasta yatağı bağışladığını, aynı zamanda bir odanın tüm gereksinimlerini tamamlanacağını belirterek, Bakan Altuğra ile görüşmekten büyük memnuniyet duyduğunu söyledi.

banner360
Son Güncelleme: 03.11.2022 20:29
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arıklı Turunç’u kabul etti
Arıklı Turunç’u kabul etti
Polisten uyarı!
Polisten uyarı!
6 saatlik elektrik kesintisi olacak!
6 saatlik elektrik kesintisi olacak!
Dikkat! Bu yol prova nedeniyle trafiğe kapalı olacak!
Dikkat! Bu yol prova nedeniyle trafiğe kapalı olacak!
Dikkat! Akıncılar tünel yolunda drag yarışı düzenlenecek
Dikkat! Akıncılar tünel yolunda drag yarışı düzenlenecek
"Asgari ücret için toplanmanın vakti değil!"
"Asgari ücret için toplanmanın vakti değil!"
Nöbetçi Eczaneler ( 3 Kasım 2022)
Nöbetçi Eczaneler ( 3 Kasım 2022)
"Seçimin ateşini her zaman UBP yakar"
"Seçimin ateşini her zaman UBP yakar"
Dikkat, elektrik kesintisi!
Dikkat, elektrik kesintisi!
Yıllık enflasyon % 120,72’ye yükseldi
Yıllık enflasyon % 120,72’ye yükseldi

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner411

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim