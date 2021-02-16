Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde bir ilk daha gerçekleşti…

Dr. Hasan Akçam ve Dr. Mustafa Çağlayan’ın, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki 39 yaşındaki rahim kanseri hastasını, laparoskopik (kapalı) yöntemiyle ameliyat ettiği bildirildi.

Konuyla ilgili Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklama şöyle:

“Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde 39 yaşındaki rahim kanseri hastaya, Dr. Hasan AKÇAM ve Dr. Mustafa ÇAĞLAYAN tarafından laparoskopik (kapalı) kanser ameliyatı gerçekleştirildi. Aşırı kanama şikayeti ile hastaneye başvuran 39 yaşındaki hastanın yapılan tetkikler sonucu iyi diferansiye adeno kanser teşhisi almasını müteakip hastaya laparaskopik cerrahi girişim uygulanması ve böylesi birçok operasyonun ülkemizde gerçekleştirilmesi gurur vericidir.”