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Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastahanesi’nden Hasan Cemoğlu ile ilgili açıklama

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastahanesi’nden Hasan Cemoğlu ile ilgili açıklama

19 Haziran 2019 Çarşamba 11:34
Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastahanesi’nden Hasan Cemoğlu ile ilgili açıklama

“HERHANGİ BİR İHMAL, UMURSAMAZLIK VE SAKAT KALMA DURUMUNUN SÖZ KONUSU OLMADIĞI TESPİT EDİLDİ”

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Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi  “Hasan Cemoğlu” ile ilgili iddialarla ilgili açıklama yaparak, herhangi bir ihmal,  umursamazlık ve sakat kalma durumunun söz konusu olmadığının tespit edildiğini belirtti.
Hastaneden yapılan açıklamada, hastanın  tedavisini  tamamlamak için  polikliniğine başvurmak yerine tekrar  acil servise gittiği ve kazadan günler sonra Türkiye’ye kendi isteği ile gidip tedavisinin devam ettirdiği ifade edildi.

Açıklamada şöyle denildi:

“Hasta 12 Mayıs 2019 tarihinde değil 9 Mayıs 2019 tarihinde trafik kazası nedeni ile acil servisimize başvurmuştur. Hayati tehlikesi olmayan hasta ilgili doktorlar ile  konsültasyonları  ve tetkikleri ( x ray ve bilgisayarlı tomografi) yapıldıktan sonra öneriler verilerek ve poliklinik kontrolüne çağrılarak taburcu edilmiştir.  Hasta poliklinik kontrolüne gelmek yerine 12 Mayıs 2019 tarihinde tekrar acil servise başvurmuştur. Tekrar muayenesi yapılan hastanın yeniden röntgeni çekilmiştir ve ortopedi polikliniğine kontrole çağrılarak acil servisten taburcu edilmiştir.”
Basında yer alan iddialar üzerine Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü ve Acil Servis Bölümleri ile  oluşturulan kurul ile yapılan değerlendirmede; hastada acil müdahale gerektiren herhangi bir patoloji saptanmadığı vurgulanan açıklamada, ihmal ve umursamazlık olmadığı, ayrıyeten herhangi bir sakat kalma durumunun olmadığının tespit edildiği vurgulandı.
 

Son Güncelleme: 19.06.2019 15:13
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