Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastahanesi’nden Hasan Cemoğlu ile ilgili açıklama

“HERHANGİ BİR İHMAL, UMURSAMAZLIK VE SAKAT KALMA DURUMUNUN SÖZ KONUSU OLMADIĞI TESPİT EDİLDİ”

Açıklamada şöyle denildi:

“Hasta 12 Mayıs 2019 tarihinde değil 9 Mayıs 2019 tarihinde trafik kazası nedeni ile acil servisimize başvurmuştur. Hayati tehlikesi olmayan hasta ilgili doktorlar ile konsültasyonları ve tetkikleri ( x ray ve bilgisayarlı tomografi) yapıldıktan sonra öneriler verilerek ve poliklinik kontrolüne çağrılarak taburcu edilmiştir. Hasta poliklinik kontrolüne gelmek yerine 12 Mayıs 2019 tarihinde tekrar acil servise başvurmuştur. Tekrar muayenesi yapılan hastanın yeniden röntgeni çekilmiştir ve ortopedi polikliniğine kontrole çağrılarak acil servisten taburcu edilmiştir.”

Basında yer alan iddialar üzerine Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü ve Acil Servis Bölümleri ile oluşturulan kurul ile yapılan değerlendirmede; hastada acil müdahale gerektiren herhangi bir patoloji saptanmadığı vurgulanan açıklamada, ihmal ve umursamazlık olmadığı, ayrıyeten herhangi bir sakat kalma durumunun olmadığının tespit edildiği vurgulandı.

