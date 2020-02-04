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Dr. Burhan Nalbantoğlu anılıyor

Nalbantoğlu için Perşembe günü saat 10.00'da tören düzenlenecek..

Dr. Burhan Nalbantoğlu anılıyor

Nalbantoğlu için Perşembe günü saat 10.00'da tören düzenlenecek..

04 Şubat 2020 Salı 07:35
Dr. Burhan Nalbantoğlu anılıyor

Kıbrıs Türk mücadele ve siyasi tarihinde önemli izler bırakan Dr. Burhan Nalbantoğlu, ölümünün 40’ıncı yıldönümünde, Perşembe günü anılıyor.
Çok yönlü kişiliğiyle tanınan Nalbantoğlu için saat 10.00’da Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın da katılımıyla mezarı başında tören düzenlenecek.
Kıbrıs Türk halkının direniş yıllarının birçok aşamasında öncü roller üstlenen, Erenköy dahil birçok cephede görev yapan, ülkenin sağlık altyapısına katkıları olan ve demokratikleşme sürecinde de ön saflarda yer alan, Türk Mukavemet Teşkilatı kurucularından, eski Sağlık Bakanı ve milletvekili Nalbantoğlu’nun anılacağı törende konuşmalar yapılacak.

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40 yıl önce Meclis komitesi toplantısında yaşanan şiddetli bir tartışma sonrasında beyin kanaması geçiren 55 yaşındaki Burhan Nalbantoğlu, tedavi için götürüldüğü Ankara Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'nde 6 Şubat 1980’de hayatını kaybetmişti.
Toplumcu Kurtuluş Partisi’nin kurucuları arasında da yer alan Nalbantoğlu, ölümünden sonra adı verilen, ülkenin en büyük ve merkezi hastanesi olan Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin inşaatı için büyük mücadele vermiş ve yapımında bizzat çalışmıştı.
 

Son Güncelleme: 04.02.2020 14:43
Anahtar Kelimeler:
Dr. Burhan Nalbantoğlu Anma
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