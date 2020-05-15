Dr. Bayram Ali Tavlayan; “Çağdaş bir eğitimle yetişen mezunlarımızın dünya denizlerinde olması bizim için gurur kaynağıdır”

Girne Amerikan Üniversitesi(GAÜ) Denizcilik ve Ulaştırma Yüksek Okulu Müdürü Dr. Bayram Ali Tavlayan Üniversite tercih döneminin yaklaşması ile beraber, üniversite eğitiminde denizcilik dallarını düşünen öğrencilere seslendi.



Tavlayan; “Tarih boyunca deniz ulaştırma yollarının merkezinde yer almış Akdeniz’in ortasında stratejik bir öneme sahip Kıbrıs Adasında 2010 yılından bu yana uluslararası standartlarda “Uzakyol Zabiti” (Oceangoing Officer) yetiştirmekteyiz. Kuşaktan kuşağa geçmiş ada kültürüyle, denizcilik gelenekleriyle ve çağdaş bir eğitimle yetişen mezunlarımızın dünya denizlerinde olması bizim için gurur kaynağıdır” dedi.



Başta Simülatörler Olmak Üzere Uygulamalı Denizcilik Eğitim Alanları, Laboratuarlar, Atölyeler, Eğitim Havuzu Çağımızın İhtiyaçlarına Cevap Verebilecek Niteliktedir.

“Ulusal ve Uluslararası denizcilik otoritelerinin tüm kural ve akreditasyonlarının gereklerini yerine getirerek, mezunlarımızın tüm gemilerde, limanlarda ve kara tesislerinde donanımlı bir şekilde çalışmalarına olanak sağlayan, rekabet gücü yüksek, çağdaş ve güncel eğitim verme misyonunun bilincinde bir akademik kadro ile eğitim vermekteyiz.



Eğitim dilinin İngilizce olması mezunların uluslararası ortamda görev yapmalarına olanak sağladığından bahseden Tavlayan; “Dünya piyasalarında lider ülke olabilmek ve rekabet koşullarında başarıyı yakalayabilmek için donanımlı, duyarlı ve geleneksel değerlere önem veren okulumuzda, başta simülatörler olmak üzere uygulamalı denizcilik eğitim alanları, laboratuarlar, atölyeler, eğitim havuzu çağımızın ihtiyaçlarına cevap verebilecek niteliktedir.

Okulumuz bünyesinde bulunan birbirleriyle uyumlu ve tamamlayıcı müfredatların getirdiği çift dal ve yan dal imkânı, eğitim dilinin İngilizce olması, uluslararası kampüslerimizin varlığı, öğrencilerimize mesleki başarının yanı sıra farkındalık, özgüven ve rekabet becerisi konularında ilave nitelikler kazandırmaktadır”

Tavlayan; “Unutmayalım ki Denizcilik ve yüzyıllar boyunca kuşaktan kuşağa geçmiş denizcilik tutkusu adanın yaşam tarzıdır. Gelin bu tutkuyu birlikte yaşayalım, adanın denizcilik kültürünü Girne’den dünyanın dört bir tarafına birlikte taşıyalım” ifadelerini kullandı.