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DP yeni Genel Merkez binası açıldı

Demokrat Parti’nin (DP) yeni  Genel Merkez binası bugün düzenlenen törenle açıldı.

06 Ocak 2022 Perşembe 17:00
DP yeni Genel Merkez binası açıldı

DP Basın Bürosundan verilen bilgiye göre, açılışa, DP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun yanı sıra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman, DP milletvekili adayları, partililer ve vatandaşlar katıldı.

DP Genel Merkez binası açılış töreninde partililere hitaben bir konuşma yapan Ataoğlu, “Eskiden Demokrat Parti için ‘kilit’ parti denilmekteydi ama artık kilit parti değil ‘kitle’ partisi olduğumuzu söyleyebiliriz. Yapılan anketlerde bunu söylüyor. Şimdilik üçüncü parti konumundayız. Adım adım ikinciliğe doğru yürüyoruz. Gümbür gümbür geliyoruz” diye konuştu.

Demokrat Parti’nin yeni katılımlarla yüzde 15’in üzerinde oyunun olduğunu söyleyen Ataoğlu, 23 Ocak’ta herkesin bunu göreceğini kaydetti.

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“Manifestomuz tapumuzdur” diyen Ataoğlu, hiç bir zaman hayal satmadıklarını ve satmayacaklarını ifade ederek, parti manifestosunda yazan her kelimenin arkasında olduklarını ve memleket gailesi ile çalıştıklarını söyledi.

Parti içerisinde hiçbir partide olmayan birlik ve beraberlik olduğunu ifade eden  Ataoğlu, bunu kimsenin yıkmaya gücünün yetmeyeceğinin altını çizdi.

Ataoğlu, DP Genel Merkez binasının düzenlenmesinde katkısı olanlara teşekkür ederek, “Burası sadece DP’nin genel merkezi değil, KKTC’nin genel merkezi haline gelecek” ifadelerini kullandı.

Açılışın ardından Demokrat Parti yeni genel merkez binası gezildi, kokteyl düzenlendi.

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Son Güncelleme: 06.01.2022 17:49
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