banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
184'ü yerel 197 pozitif vaka
184'ü yerel 197 pozitif vaka
Devlet bizi mi, biz devleti mi denetlemeli?
Devlet bizi mi, biz devleti...
Sağlıkta bu istatistikler de paylaşılsın !
Sağlıkta bu istatistikler de paylaşılsın...
Yargıda da hesap versinler!
Yargıda da hesap versinler!
banner376
Flaş Haber
184'ü yerel 197 pozitif vaka
Kapat

DP’ye yeni üyelerin katılımı gerçekleşti…

17 Ağustos 2021 Salı 18:00
DP’ye yeni üyelerin katılımı gerçekleşti…

ATAOĞLU: “TURİZMDE AÇILIMLAR YAPMAYA ÇALIŞTIĞIMIZDA, BAZI ENGELLERLE KARŞI KARŞIYA KALDIK”
Lapta’da dün akşam düzenlenen katılım etkinliği gecesinde Demokrat Parti’ye (DP), yeni üyelerin katılımlarının gerçekleştiği açıklandı. 
Parti tarafından yapılan açıklamaya göre, dün akşam Lapta’da gerçekleşen “Demokrat Parti Katılımı Gecesi”ne, Demokrat Parti Genel Başkanı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile parti yetkilileri yanı sıra bazı bölge belediye başkanları ve dernek başkanları da katıldı. 
Partiden yapılan açıklamaya göre, DP Genel Başkanı Ataoğlu, geceye katılan partililer ile birlikte “Demokrat Parti meşalesini” yaktı. Partinin geçmişi ve geleceği ile ilgili bir sinevizyon gösterisi de yapılan gecede, şiir ve müzik dinletisi de yer aldı.
DP Genel Başkanı Ataoğlu’nun, gecede yaptığı konuşmada, “1992’de yanan ateşin hiç bitmeyeceğini, insanına, memleketine, gencine, kadınına herkese hizmet vermek için canla başla çalışarak, yanan bu ateşin daha çok büyümesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

banner341
Ataoğlu’nun erken seçimlerle ilişkin olarak, “Bundan önceki yoğun katılımlarla, sizin bu katılımınızla ve bundan sonraki olacak olan katılımlarla, biz Demokrat Parti olarak, icraata, halkımıza hizmet etmeye hazırız” ifadelerinde bulunduğu da kaydedildi. 
“TURİZMDE AÇILIMLAR YAPMAYA ÇALIŞTIĞIMIZDA, BAZI ENGELLERLE KARŞI KARŞIYA KALDIK”
Açıklamaya göre, salgın döneminde esnafın sıkıntılarına ilişkin Ataoğlu, “Bu dönemde turizmin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördük… Turizm ile ilgili bazı açılımlar yapmaya çalıştığımızda teklifler bizlerden geldiğinden dolayı bazı yerlerde engellerle karşı karşıya kaldık. Girne Antik Liman projesi ile de aynı sorunlarla karşı karşıya kaldık” dedi. 
“Israrcı duruşumuzla birlikte, Girne esnafımızla, gençlerle, birlik ve beraberlik içerisinde hareket ederek Girne Antik Yat Limanı projelerimizde ihaleler çıkmaya başladı” diyen Ataoğlu, bu projelerin tamamlanması ile birlikte Girne’nin yeni bir görünüme sahip olacağı görüşünü bildirdi. 
“Yapılan projelerin hükümet ortağı tarafından engellendiğinden” yakınan Ataoğlu, “Hiç kimse kusura bakmasın, projelerimiz hayata geçecek, bu hükümette olduğumuz sürece halkımıza yarayan bütün projeleri hayata geçirmekte ısrarcıyız. Biz halkımızı düşünüyoruz, esnafımızı düşünüyoruz. Biz insanımız, toplumumuz ve gençlerimiz için çalışıyoruz çalışmaktan da bıkmıyoruz” ifadelerini de kullandı.

banner360
Son Güncelleme: 17.08.2021 18:13
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
184'ü yerel 197 pozitif vaka
184'ü yerel 197 pozitif vaka
Tatar: “Anavatan Türkiye’nin acısı bizim de acımızdır”
Tatar: “Anavatan Türkiye’nin acısı bizim de acımızdır”
Halkın Partisi Esnaf ve Zanaatkarlar Odası’nı ziyaret etti
Halkın Partisi Esnaf ve Zanaatkarlar Odası’nı ziyaret etti
Tatar: “Kıbrıs Cumhuriyeti Rum devletine dönüşmüştür”
Tatar: “Kıbrıs Cumhuriyeti Rum devletine dönüşmüştür”
Tatar: “Aşı olmaktan kaçınmayın... Aşı olanlar da dahil herkes tedbirlere uymaya devam etsin”
Tatar: “Aşı olmaktan kaçınmayın... Aşı olanlar da dahil herkes tedbirlere uymaya devam etsin”
Turizm emekçilerine kapalı dönemden kalan bin 500 TL’ler halen ödenmedi
Turizm emekçilerine kapalı dönemden kalan bin 500 TL’ler halen ödenmedi
Amcaoğlu: “13 Eylül’de ilköğretim, 14 eylül’de ortaöğretim ve meslek liseleri yüz yüze eğitime başlayacak”
Amcaoğlu: “13 Eylül’de ilköğretim, 14 eylül’de ortaöğretim ve meslek liseleri yüz yüze eğitime başlayacak”
Canaltay, Güney Mesarya’daki Belediyelerin Başkanları ve yerel yöneticilerle biraraya gelecek
Canaltay, Güney Mesarya’daki Belediyelerin Başkanları ve yerel yöneticilerle biraraya gelecek
MDP Başkanı Büsküvütçü, Güven Yapı’ya kiralanan arazideki inşaatın mühürlenmesini eleştirdi
MDP Başkanı Büsküvütçü, Güven Yapı’ya kiralanan arazideki inşaatın mühürlenmesini eleştirdi
Ömer Köseoğlu Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığına atandı
Ömer Köseoğlu Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığına atandı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim