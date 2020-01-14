DPÖ, 2019’da 13 yatırım projesine teşvik belgesi verildiğini açıkladı



Başbakanlık Devlet Planlama Örgütü’nden yapılan yazılı açıklamada, 2019 yılında 47/2000 sayılı teşvik yasası kapsamında teşvik belgesi alan yatırımlar açıklandı.

Devlet Planlama Örgütü Müsteşarlığı tarafından 2019 yılında sanayi ve turizm alanlarında 13 yatırım projesine teşvik belgesi verildiği dile getirilen açıklamada, bu yatırımların hayata geçmesiyle ülke ekonomisine üretim, katma değer ve istihdam katkısı sağlanacağı ifade edildi.

Bu 13 projenin 7’sinin sanayi, 6’sının turizm sektörüne yönelik yatırımlar olduğu kaydedilen açıklamada, bu kapsamdaki yatırımlarla 1 milyar 561 milyon 999 bin 60 TL tutarında bir sabit sermaye yatırımının hayata geçmiş olacağı dile getirildi.

“Bu sabit sermaye yatırımlarının 1.52 milyar TL’si turizm ve 43.57 milyon TL’si sanayi sektörü yatırımlarına harcanacaktır” denilen açıklama şöyle sürdü:

“Bu 13 yatırımın 6 tanesi Lefkoşa’da, 1 tanesi Gazimağusa’da, 2 tanesi Girne’de ve 4 tanesi İskele’de gerçekleşecektir. Gerçekleşecek olan 6 turizm projesiyle sektöre 3 bin 192 yeni yatak ilave olması, bu 13 yatırımın hayata geçmesiyle ise bin 358 yeni istihdamın sağlanması öngörülmektedir.”



Teşvik belgesi almaya uygun bulunan projelerin şu avantajlardan yararlanacağı dile getirildi:“Teşvik belgesi almış projelere vergisel yatırım indirimi uygulanır. İthal edilecek veya yerli üretimi bulunan inşaat malzemesi, demirbaş, mefruşat, makine teçhizatta gümrük ve fon muafiyeti ve ayrıca yüzde 0 KDV oranı uygulanmakta, bina ve inşaat ruhsatından ise muafiyet sağlanır.



YERLİ ÜRETİCİNİN DESTEKLENMESİ İÇİN TÜZÜK DEĞİŞİKLİKLERİ YAPILDI

Teşviklendirmeler yapılırken yerli üreticinin de desteklenmesi ve ekonomiye daha fazla toplam fayda sağlanması maksadıyla, DPÖ tarafından yürütülen 47/2000 Sayılı Teşvik Yasasına istinaden Yatırımların Teşviki ve Yönlendirilmesine İlişkin Tüzükte de değişiklikler yapıldı. Değişiklikler 6 Eylül 2019 ve 2 Ocak 2020 tarihli resmi gazetelerde yayınlanarak yürürlüğe girdi. Bu değişikliklerle, teşvikli yatırımlarda kullanılacak iç-dış mekan ahşap mobilya ürünleri, alüminyum- pvc doğrama ürünleri, mermer, granit, traverten, doğal taş ürünleri ithalatındaki gümrük ve fon muafiyeti ile KDV muafiyeti ortadan kaldırıldı. Bu ürünleri kullanacak teşvikli yatırımlarda sadece yerli ürün alımlarına KDV muafiyeti devam edecek.

Teşvikli yatırımlarda kullanılacak yukarıdakiler dışındaki mallarda ithal ürünlere teşvik alınabilmesi için, en fazla yüzde 20 olan yerli ürün-ithal ürün arasındaki fiyat farkı da yüzde 25’e çıkarıldı”.



