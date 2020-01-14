banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
121423
ALTIN
291.893
DOLAR
5.8830
STERLİN
7.6572
EURO
6.5476
Bilinçli kaza yapıp sigortadan para almaya çalıştılar
3 GÜN TUTUKLU KALACAKLAR
Koop-Gaz zam yapmadı
KOOP-GAZ ZAM YAPMADI
İskele’de flaşlı radar paniği!
İSKELE’DE FLAŞLI RADAR PANİĞİ!
Döviz kurları
DÖVİZ KURLARI

DPÖ, 2019’da 13 yatırım projesine teşvik belgesi verildiğini açıkladı

 Başbakanlık Devlet Planlama Örgütü, 2019 yılında sanayi ve turizm alanlarında 13 yatırım projesine teşvik belgesi verildiğini açıkladı.

DPÖ, 2019’da 13 yatırım projesine teşvik belgesi verildiğini açıkladı

 Başbakanlık Devlet Planlama Örgütü, 2019 yılında sanayi ve turizm alanlarında 13 yatırım projesine teşvik belgesi verildiğini açıkladı.

14 Ocak 2020 Salı 13:55
DPÖ, 2019’da 13 yatırım projesine teşvik belgesi verildiğini açıkladı


Başbakanlık Devlet Planlama Örgütü’nden yapılan yazılı açıklamada, 2019 yılında 47/2000 sayılı teşvik yasası kapsamında teşvik belgesi alan yatırımlar açıklandı.
Devlet Planlama Örgütü Müsteşarlığı tarafından 2019 yılında sanayi ve turizm alanlarında 13 yatırım projesine teşvik belgesi verildiği dile getirilen açıklamada, bu yatırımların hayata geçmesiyle ülke ekonomisine üretim, katma değer ve istihdam katkısı sağlanacağı ifade edildi. 
Bu 13 projenin 7’sinin sanayi, 6’sının turizm sektörüne yönelik yatırımlar olduğu kaydedilen açıklamada, bu kapsamdaki yatırımlarla 1 milyar 561 milyon 999 bin 60 TL tutarında bir sabit sermaye yatırımının hayata geçmiş olacağı dile getirildi. 
“Bu sabit sermaye yatırımlarının 1.52 milyar TL’si turizm ve 43.57 milyon TL’si sanayi sektörü yatırımlarına harcanacaktır” denilen açıklama şöyle sürdü:
“Bu 13 yatırımın 6 tanesi Lefkoşa’da, 1 tanesi Gazimağusa’da, 2 tanesi Girne’de ve 4 tanesi İskele’de gerçekleşecektir. Gerçekleşecek olan 6 turizm projesiyle sektöre 3 bin 192 yeni yatak ilave olması, bu 13 yatırımın hayata geçmesiyle ise bin 358 yeni istihdamın sağlanması öngörülmektedir.”

banner317
Teşvik belgesi almaya uygun bulunan projelerin şu avantajlardan yararlanacağı dile getirildi:
“Teşvik belgesi almış projelere vergisel yatırım indirimi uygulanır. İthal edilecek veya yerli üretimi bulunan inşaat malzemesi, demirbaş, mefruşat, makine teçhizatta gümrük ve fon muafiyeti ve ayrıca yüzde 0 KDV oranı uygulanmakta, bina ve inşaat ruhsatından ise muafiyet sağlanır.


YERLİ ÜRETİCİNİN DESTEKLENMESİ İÇİN TÜZÜK DEĞİŞİKLİKLERİ YAPILDI 
Teşviklendirmeler yapılırken yerli üreticinin de desteklenmesi ve ekonomiye daha fazla toplam fayda sağlanması maksadıyla, DPÖ tarafından yürütülen 47/2000 Sayılı Teşvik Yasasına istinaden Yatırımların Teşviki ve Yönlendirilmesine İlişkin Tüzükte de değişiklikler yapıldı. Değişiklikler 6 Eylül 2019 ve 2 Ocak 2020 tarihli resmi gazetelerde yayınlanarak yürürlüğe girdi. Bu değişikliklerle, teşvikli yatırımlarda kullanılacak iç-dış mekan ahşap mobilya ürünleri, alüminyum- pvc doğrama ürünleri, mermer, granit, traverten, doğal taş ürünleri ithalatındaki gümrük ve fon muafiyeti ile KDV muafiyeti ortadan kaldırıldı. Bu ürünleri kullanacak teşvikli yatırımlarda sadece yerli ürün alımlarına KDV muafiyeti devam edecek.
Teşvikli yatırımlarda kullanılacak yukarıdakiler dışındaki mallarda ithal ürünlere teşvik alınabilmesi için, en fazla yüzde 20 olan yerli ürün-ithal ürün arasındaki fiyat farkı da yüzde 25’e çıkarıldı”. 

 

Son Güncelleme: 14.01.2020 17:18
Anahtar Kelimeler:
DPÖYatırım Projesine Teşvik Belgesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Oğuz, Varoluş Mücadelesi Lideri Dr. Küçük İçin Anma Mesajı Yayımladı
Oğuz, Varoluş Mücadelesi Lideri Dr. Küçük İçin Anma Mesajı Yayımladı
Eroğlu, Dr.küçük’ün 36’ncı Ölüm Yıldönümü Dolayısıyla Mesaj Yayımladı
Eroğlu, Dr.küçük’ün 36’ncı Ölüm Yıldönümü Dolayısıyla Mesaj Yayımladı
KTBK Komutanlığı mesaj yayımladı
KTBK Komutanlığı mesaj yayımladı
Saner, Gazimağusa-Yeni Boğaziçi-İskele İmar Planı’nın halktan kabul görmediğini söyledi
Saner, Gazimağusa-Yeni Boğaziçi-İskele İmar Planı’nın halktan kabul görmediğini söyledi
Lavanta bahçeleri oluşturuluyor
Lavanta bahçeleri oluşturuluyor
Dr. Tomgüsehan’ın “sırlar Adası” Kitabının Tanıtımı Yarın Gazimağusa’da Yapılacak
Dr. Tomgüsehan’ın “sırlar Adası” Kitabının Tanıtımı Yarın Gazimağusa’da Yapılacak
Tbdd’den Dr. Fazıl Küçük’ün Ölüm Yıldönümü İçin Mesaj…
Tbdd’den Dr. Fazıl Küçük’ün Ölüm Yıldönümü İçin Mesaj…
İnönü kavşağında kaza: 4’ü çocuk 7 yaralı
İnönü kavşağında kaza: 4’ü çocuk 7 yaralı
Akıncı: “Ortaya çıkan bu ciddi sorun bir an önce sona erdirilmeli”
Akıncı: “Ortaya çıkan bu ciddi sorun bir an önce sona erdirilmeli”
Yine İnönü kavşağı yine kaza!
Yine İnönü kavşağı yine kaza!

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim