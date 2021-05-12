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DP’den “bayramda kimsenin evinde tenceresi boş kalmasın” etkinliği…

12 Mayıs 2021 Çarşamba 15:45
DP’den “bayramda kimsenin evinde tenceresi boş kalmasın” etkinliği…
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İHTİYAÇLI AİLELERE YARDIM PAKETİ DAĞITILDI
Demokrat Parti (DP), Ramazan boyunca yapmış olduğu yardım etkinliklerine devam etti.
DP’den yapılan yazılı açıklamada, “Bayramda Kimsenin Evinde Tenceresi Boş Kalmasın” etkinliği çerçevesinde ihtiyaçlı ailelere yardım paketi dağıtıldığı kaydedildi.
DP’nin, Lefkoşa İlçe Başkanlığı, Lefkoşa ve çevresinde genç, yaşlı, vatandaş, yabancı uyruklu ayrımı yapmaksızın bayramlık erzak yardım paketi dağıtarak Ramazan ayı geleneğini yaşattığı ifade edildi.

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DP Lefkoşa İlçe Başkanı Kemal Buba ve Lefkoşa İlçe Başkan Yardımcısı Doğukan Kıranoğlu, yardım paketlerinin Lefkoşa ve çevresindeki bölgelerdeki ihtiyaçlı ve doğru kişilere ulaşması için ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini belirtti. 
İlçeye bağlı Lefkoşa Kadın Örgütü Başkanı Pelin Ayken ve Lefkoşa Gençlik Örgütü Başkanı Ardıhan Egemen de yürütülen çalışmalara katkı koyarak, DP Lefkoşa İlçesi olarak birçok kesime ulaşmak için yoğun çaba harcadıklarını açıkladı.

 

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Son Güncelleme: 12.05.2021 17:00
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