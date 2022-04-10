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DP’de yeni Genel Sekreter Cenapoğlu

Demokrat Parti’de (DP), dün yapılan genel sekreterlik seçiminde, Hakan Cenapoğlu yeni Genel Sekreter oldu. 

10 Nisan 2022 Pazar 15:15
DP’de yeni Genel Sekreter Cenapoğlu

Parti Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Parti Meclisi’nde konuşan Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, “Seçimin kazananı Demokrat Parti’dir. Bu seçimin kaybedeni yoktur. Birlik ve beraberlik doğrultusunda partimizi daha da ileriye taşımak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Bugün bir bayrak değişimi olmuştur. Bu bayrağı devralan Cenapoğlu kardeşimiz çıtayı daha ileri noktalara taşıyacağından eminim. Partimizde birlik ve beraberlik ruhu her geçen gün büyüyor” dedi.
ATAOĞLU: “GENÇLERİMİZE GÜVENİYORUZ”

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Genel Sekreterliğe seçilen Cenapoğlu’nun genç yaşta olduğunu dikkat çeken Ataoğlu, “Hakan kardeşimiz, birlik ve beraberlik doğrultusunda, parti bütünlüğünü sağlayarak, partimizi daha da dinamikleştirerek gücümüze güç katmak için çalışmalarına devam edeceğinden hiç şüphem yok. Gençlerimize güveniyoruz. Gençlerimiz ve kadınlarımızın sunduğu proje ve çalışmalarla birlikte Demokrat Parti’yi bundan sonra daha farklı ve daha vizyoner olarak göreceksiniz. Demokrat Parti’yi takip etmeye devam edin” şeklinde konuştu.
 

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Son Güncelleme: 11.04.2022 00:23
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