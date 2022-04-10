DP’de yeni Genel Sekreter Cenapoğlu

Parti Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Parti Meclisi’nde konuşan Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, “Seçimin kazananı Demokrat Parti’dir. Bu seçimin kaybedeni yoktur. Birlik ve beraberlik doğrultusunda partimizi daha da ileriye taşımak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Bugün bir bayrak değişimi olmuştur. Bu bayrağı devralan Cenapoğlu kardeşimiz çıtayı daha ileri noktalara taşıyacağından eminim. Partimizde birlik ve beraberlik ruhu her geçen gün büyüyor” dedi.
ATAOĞLU: “GENÇLERİMİZE GÜVENİYORUZ”
Parti Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Parti Meclisi’nde konuşan Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, “Seçimin kazananı Demokrat Parti’dir. Bu seçimin kaybedeni yoktur. Birlik ve beraberlik doğrultusunda partimizi daha da ileriye taşımak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Bugün bir bayrak değişimi olmuştur. Bu bayrağı devralan Cenapoğlu kardeşimiz çıtayı daha ileri noktalara taşıyacağından eminim. Partimizde birlik ve beraberlik ruhu her geçen gün büyüyor” dedi.