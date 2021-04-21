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DP’de dün akşamdan bu yana 4 istifa!

DP yönetim kademelerindeki toplamda dört isim istifa etti. İstifa ettiğini duyuran son isim, Girne İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Ali Fahri oldu.

21 Nisan 2021 Çarşamba 14:07
DP’de dün akşamdan bu yana 4 istifa!
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Demokrat Parti üyesi ve Divan Başkan Yardımcısı Tuğcehan Ören, Akdeniz Örgüt Başkanı Özkan Sadrazam ve Karakum Örgüt Başkanı Hüseyin Kayışkanat’ın ardından bu sabah da Girne İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Ali Fahri, hem partiden hem de görevinden istifa ettiğini duyurdu.

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Son 24 saatte, DP’den istifa eden yönetim kademelerindeki kişi sayısı 4’e yükselmiş oldu.

Demokrat Parti üyesi ve Divan Başkan Yardımcısı Tuğcehan Ören, istifa sebebine ilişkin dün akşam yaptığı açıklamasında, “Malesef halkın refah seviyesinin düştüğü, ekonominin yerlerde süründüğü,insanların kepenk kapattığı ve iflas ettiği buna bağımlı yanlış siyasi kararların alınıp vesile olunduğu bir hükümet ortaklığı içerisinde bulunmak benim siyasi anlayışıma aykırıdır” ifadelerinde bulunmuştu.

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Son Güncelleme: 21.04.2021 14:09
Anahtar Kelimeler:
DP İSTİFALAR
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