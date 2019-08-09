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DP’de bayramlaşma bayramın ilk günü

Demokrat Parti’de (DP) Kurban Bayramı’nın birinci günü, partililerle ve vatandaşlarla bayramlaşma düzenlenecek.

DP’de bayramlaşma bayramın ilk günü

Demokrat Parti’de (DP) Kurban Bayramı’nın birinci günü, partililerle ve vatandaşlarla bayramlaşma düzenlenecek.

09 Ağustos 2019 Cuma 10:12
DP’de bayramlaşma bayramın ilk günü

Demokrat Parti’de (DP) Kurban Bayramı’nın birinci günü, partililerle ve vatandaşlarla bayramlaşma düzenlenecek.

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DP’den yapılan yazılı açıklamada, 11 Ağustos Pazar günü saat 10.00’da Köşklüçiftlik’teki Lefkoşa İlçe Merkez binasında yer alacak bayramlaşmada DP Genel Başkanı Serdar Denktaş’a beraberindeki heyetin eşlik edeceği belirtildi.

DP’deki bayramlaşmaya tüm partililerin ve halkın davetli olduğu belirtildi.

Son Güncelleme: 09.08.2019 13:33
Anahtar Kelimeler:
Dp Bayramlaşma
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