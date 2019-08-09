DP’de bayramlaşma bayramın ilk günü

Demokrat Parti’de (DP) Kurban Bayramı’nın birinci günü, partililerle ve vatandaşlarla bayramlaşma düzenlenecek.
DP’deki bayramlaşmaya tüm partililerin ve halkın davetli olduğu belirtildi.
Son Güncelleme: 09.08.2019 13:33
Demokrat Parti’de (DP) Kurban Bayramı’nın birinci günü, partililerle ve vatandaşlarla bayramlaşma düzenlenecek.
Demokrat Parti’de (DP) Kurban Bayramı’nın birinci günü, partililerle ve vatandaşlarla bayramlaşma düzenlenecek.
DP’deki bayramlaşmaya tüm partililerin ve halkın davetli olduğu belirtildi.