Dp’li Kadınlar 8 Mart Dünya Emekçi Kadınları Günü Kapsamında Lefke’de Kahvaltıda Bir Araya Geldi

MÜGE DENKTAŞ: “KADINLARINI GERİDE BIRAKAN TOPLUM GERİDE KALMAYA MAHKUMDUR”

Lefkoşa, 9 Mart 19 (.): Demokrat Parti (DP) Lefke İlçesi Kadın Örgütü 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü münasebetiyle bir etkinlik düzenledi.

Partili kadınlar, DP Genel Başkanı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın eşi Müge Denktaş ve DP Genel Sekreteri Afet Özcafer ile kahvaltı yaptı.

Müge Denktaş, “Kadınlarını geride bırakan toplum geride kalmaya mahkumdur” dedi.

DP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, DP Lefke İlçe Başkanı Ekrem Gazi Özuysal ve DP Lefke Kadın Örgütü Başkanı Funda Kaşer ve parti üyesi kadınların katıldığı kahvaltıda konuşan Müge Denktaş, tüm kadınların bu özel gününü kutladı.

Müge Denktaş, kahvaltıda yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“8 Mart Dünya Kadınlar Günü bir avuç emekçi kadının daha iyi çalışma koşulları için başlattıkları kanlı direnişin yıl dönümüdür. Günümüzde halen her 8 Mart’ta kadının uğradığı şiddet ve mağduriyetle anılması çok üzücüdür. Fiziksel güç üstünlüğü hala geçerlidir. Eşitlik, hukuk ve adaletin temel kavramları içinde yer alan ve sosyal devletler açısından vazgeçilmez bir ilke olmasına rağmen eşit işe eşit ücret daha yeni geçerli olmaya başlamıştır. Belirtmek isterim ki Demokrat Parti kurulduğu günden beri kadına verdiği eşit değeri sadece sözde değil, fiiliyatta da uygulamış tek siyasi partidir. Bu ülkenin, ilk kadın parti genel sekreteri ve ilk kadın Maliye Bakanı Demokrat Parti’de görev almıştır. Kadın annedir, kardeştir, eştir, evlattır, kadın dünyadır. Kadınlarını geride bırakan toplum geride kalmaya mahkumdur. Bu bağlamda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlar, daha aydınlık yarınlar dilerim.”

DP Genel Seketeri Afet Özcafer de kadınların bu anlamlı gününde, çok güzel bir mekanda, çok özel insanlarla bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Kahvaltı sonrası tüm katılımcılara birer karanfil hediye edilirken, Müge Denktaş yoğun katılımın kendilerini çok mutlu ettiğini dile getirdi.

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