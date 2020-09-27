Dp Genel Başkanı Ataoğlu’ndan Dünya Turizm Günü Mesajı: “sektörün Ayağa Kaldırılması İçin Güç Birliğine İhtiyaç Var”

Lefkoşa, 27 Eylül 20 : Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, turizm sektörünün, bu yıl Dünya Turizm Günü’nü Covid-19 krizi ile karşıladığına işaret ederek bu yılın turizm sektörü için oldukça acı geçtiğini, yaşam mücadelesi veren ve ciddi darbe alan turizm sektörünün ayağa kaldırılması için güç birliğine ihtiyaç olduğunu vurguladı.

DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu Dünya Turizm Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, “lokomotif sektör” olarak lanse edilen turizm sektörünün sürdürülebilir, kapsayıcı ve dirençli bir sektör haline gelebilmesi için hükümetin bu konuda ciddi sorumluluklar alması gerektiğini ifade etti.

Ataoğlu, “Rayında giden lokomotifi kullanmak oldukça kolaydır. Önemli olan ciddi bir şekilde darbe almış bu lokomotifi ayağa kaldırmaktır. Hareket edebilen, güçlü bir turizm inşa etmek için, hükümet edenler umarım bu günü bir milat olarak kabul ederler ve ülkemiz için önemli olan bu sektörü ayağa kaldırmak için çalışmalar yapmaya başlarlar” ifadelerini kullandı.

Ataoğlu, Demokrat Parti’nin turizmin kalkınması, doğru yönetilmesi için izlenmesi gereken adımlar konusunda yardımcı olmaya hazır olduğunu da ekledi.

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