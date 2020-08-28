Dp Genel Başkanı Ataoğlu Hükümeti Eleştirdi

Lefkoşa, 28 Ağustos 20 : DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, hükümeti eleştirerek, yaptıklarına ne hükümet etme ciddiyeti, ne de halk yararına icraat çabası denebileceğini savundu.

Ataoğlu “Yaptıkları sadece maskaralık.” dedi.

DP Basın Bürosundan yapılan yazılı açıklamaya göre, DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, hükümetin, “Pandemi Hastanesi yapılacaktı-yapılmayacaktı, orası mıydı, burası mıydı diyerek” adeta dalga geçtiğini savundu.

“İşbilmezlikleri yetmez gibi bir de ortaklar arasında sidik yarışı mahiyetinde tavırlar görüyoruz. Kim, neyi söylüyor, kim neyi savunuyor bile belli değil. Kudret Özersay Bakanlar Kurulu sonrası ortağını halka şikayet ediyor. Nazım Çavuşoğlu medya aracılığı ile ortağından bir bakanı şikayet ediyor. Yaptıklarına ne hükümet etme ciddiyeti denebilir, ne de halk yararına icraat çabası. Yaptıkları sadece maskaralık.” ifadelerini kullanan Ataoğlu, halkla alay edercesine hükümet yetkililerinin birbirleriyle dalaştıklarını ileri sürdü.

Halkın, tekrar Covid-19 paniğini yaşadığını, döviz artışı altında inim inim inlediğini ve ekonomik kriz içerisinde beli büküldüğünü savunan Ataoğlu, “Hem ağlarım, hem giderim edebiyatına sığınan UBP-HP Koalisyonu demokratik tarihimize kara bir leke olarak geçmeye mahkumdur.” şeklinde konuştu.

Ataoğlu sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Ne çekip gidiyorlar, ne de halkı düşünerek icraat yapıyorlar. Tek dertleri Cumhurbaşkanlığı seçimleri. Bu uğurda halkımızı işbilmezlik ve kaos ortamına sürüklüyorlar ve halkımıza adeta isyan ettiriyorlar. DP olarak halkımıza sözümüz olsun ki, her daim yanlarında olacağız ve bu hükümetten günü geldiğinde bugünlerin hesabını soracağız. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın.”

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