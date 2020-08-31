Dp Genel Başkanı Ataoğlu, Dergahtaki Görüntüleri Nedeniyle Tatar’ı Eleştirdi

Lefkoşa, 31 Ağustos 20 (.): Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, Başbakan Ersin Tatar’ı, sosyal medyanın ardından basında da yer alan Lefkoşa’da bir dergahtaki görüntüleri nedeniyle eleştirdi.
“Başbakan yasadışı dergahta amin çekiyor” diyen Ataoğlu, Tatar’ın 30 Ağustos Zafer Bayramı gibi anlam ve önemi büyük bir günde Din İşleri Dairesi’ne bile bağlı olmayan bir dergahta ellerini açıp dualar ettiğini kaydetti.
“Bu Başbakan’ın işinin Allah’a kaldığını söylemek zorundayız artık... Ancak, Başbakan’ın kendi menfaatleri bizi ilgilendirmiyor” diyen Ataoğlu, Tatar’ın Cumhurbaşkanı seçilmek uğruna yaptıkları nedeniyle gelinen noktayı normal bir durum gibi görmenin neredeyse imkansız olduğu görüşünü belirtti.
Ataoğlu, DP’nin bu aşamada “Ersin Tatar’ı artık ciddiye almaktan vazgeçtiğini” kaydetti.
(GÜL)