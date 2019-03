Dp: “dün Akşamki Trafik Kazasından Ötürü Bugün Yürekler Buruk”

DP LEFKE KADIN ÖRGÜTÜ BAŞKANI KAŞER: “KADININ ELİNİN DEĞDİĞİ HER YER, YAPTIĞI HER İŞ KUTSALDIR”



Lefkoşa, 8 Mart 19 : Demokrat Parti (DP) Lefke İlçe Kadın Örgütü, ‘8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ nedeniyle Gemikonağı’nda bulunan esnaf ve emekçi kadın çalışanlara sürpriz yaparak onlara karanfil verip günlerini kutladı.

Ancak dün akşam yaşanan trafik kazasından ötürü bugün yüreklerin buruk olduğu da dile geldi.

KAŞER

DP Lefke Kadın Örgütü Başkanı Funda Kaşer, kadınların, toplum yaşamında daha aktif yer almasının, o ülkenin gelişmişliğinin göstergesi olduğunu belirterek, tüm emekçi kadınları kutladı. Kaşer, “Kadının elinin değdiği her yer, yaptığı her iş kutsaldır” dedi.

ÖZUYSAL

DP Lefke İlçe Başkanı Ekrem Gazi Özuysal da gün dolayısıyla; “Hayatımızın her anına dokunan, anlam kazandıran kadınlarımızın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününü kutluyorum” diyerek, daima kadınların yanında ve destekçileri olduklarını vurguladı.

“BUGÜN İÇİMİZ BURUK…”

Demokrat Parti (DP) dün akşam yaşanan trafik kazasından ötürü bugün yüreklerin buruk olduğunu dile getirdi.

Dün akşam Pamuklu-Kumyalı anayolunda meydana gelen ve iki annenin ölümüyle sonuçlanan feci trafik kazasının ülkeyi yasa boğduğunu ifade eden DP üyeleri, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralılara acil şifalar ve bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni etti.

DP adına yayınlanan mesajda; “bugün içimiz buruk. Dün akşam yaşanan feci kaza hepimizi derinden üzmüş, halkımızı kedere boğmuştur. Bir daha böyle acıların yaşanmamasını temenni eder, kaza neticesinde hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaslı ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralılara acil şifalar dileriz” denildi.

