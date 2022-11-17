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DP Yüksek Disiplin Kurulu da ihraçlar için toplandı

17 Kasım 2022 Perşembe 18:28
DP Yüksek Disiplin Kurulu da ihraçlar için toplandı

DP YÜKSEK DİSİPLİN KURULU DA İHRAÇLAR İÇİN TOPLANDI

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ulusal Birlik Partisi Yüksek Disiplin Kurulunun aldığı kararlardan birkaç saat sonra da Demokrat Parti Yüksek Disiplin Kurulu da ihraçlar gündemiyle toplandığı öğrenildi.

TALİMAT MI GELDİ !

Aynı gün UBP'nin aldığı kararların açıklanmasından hemen sonra Demokrat Parti Yüksek Disiplin Kurulunun da toplanarak parti içi muhalefet yapan Ali Tunçtaşlı ile UBP-DP-YDP Hükümetinin yerel seçimlerde işbirliği kararı hilafına hareket edenleri ihraç etmeyi görüşeceği öğrenildi.

YDP NE YAPACAK

Hükümetin bir diğer ortağı Yeniden Doğuş Partisinin de parti yetkili kurullarında görevli kişilerin aday olmaları karşısında tavır alıp disiplin kurulunu toplaması yönünde baskılara nasıl tepki vereceği merakla bekleniyor.

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