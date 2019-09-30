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DP-YDP Meclis'te işbirliği yapacak

Demokrat Parti ile Yeniden Doğuş Partisi, Meclis’te iş birliği yapma kararı aldı.

DP-YDP Meclis'te işbirliği yapacak

Demokrat Parti ile Yeniden Doğuş Partisi, Meclis’te iş birliği yapma kararı aldı.

30 Eylül 2019 Pazartesi 11:52
DP-YDP Meclis'te işbirliği yapacak

Demokrat Parti ile Yeniden Doğuş Partisi, Meclis’te iş birliği yapma kararı aldı.

Serdar Denktaş, Afet Özcafer ve Fikri Ataoğlu’ndan oluşan DP heyeti, bugün Yeniden Doğuş Partisi’ni ziyaret etti.Görüşme sonunda her iki parti, önümüzdeki yasama döneminde Meclis’te işbirliği yapma kararı aldı.

YDP’den verilen bilgiye göre, iki parti bu işbirliğinin tüm muhalefeti de kapsaması için CTP ve TDP ile de görüşecek.

Görüşme öncesi bir açıklama yapan Serdar Denktaş, bu girişimlerinin tüm muhalefet partilerini kapsadığını ve işbirliği zeminini yarın TDP ve CTP genel başkanları ile de görüşerek yaymaya çalışacaklarını söyledi.

Serdar Denktaş, bu işbirliğinin Meclis’te Grubu bulunmayan partiler için çok önemli olduğunu söyleyerek; “Grubunuz yoksa fazla bir etkiniz de olmuyor. Sadece Mecliste konuşuyor ve grubu bulunan partilerin iradesine seyirci kalıyorsunuz. Bu açıdan güçlü bir ses için işbirliği oldukça faydalı” dedi.

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı ise, geçmiş dönemde hazırladıkları ve büyük emek verdikleri önemli yasa önerilerinin komite gündemine dahi gelmediğini, bu açıdan iktidar partilerinin ve hükümetin üzerinde baskı oluşturmak için işbirliğine sıcak baktıklarını söyledi.

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Arıklı; “İşbirliğimiz sadece Meclis çalışmaları ile sınırlıdır. Kimse başka manalar ve çıkarımlar yapmasın” dedi.

İşbirliğinin Anayasa değişikliği çalışmalarında da süreceğini söyleyen Arıklı; “Hazırladığımız Mini Anayasa Değişiklik Paketini bu hafta içerisinde DP’ye sunacağız. Bu paket sadece Yargı, Meclis Çalışmaları ve Dokunulmazlıkları kapsıyor. Umarız diğer partiler de bu çalışmalarımıza destek verirler” şeklinde konuştu.  

Anlaşmaya göre her iki parti hazırlamış oldukları yasa önerilerini Meclise birlikte verecekler. Tüm Milletvekillerinin kürsü dokunulmazlığı dışında dokunulmazlıklarının kaldırılması için Anayasa Değişikliği Önergesi hazırlayıp Mecliste imzaya açacaklar.

Kıb-Tek başta olmak üzere sıkıntılı kurum ve kuruluşların hakkında araştırma önergelerini birlikte verecekler.

YDP hazırlamış olduğu Hal Yasası Önerisi, Seçim ve Halk Oylaması Yasa Önerisi ve Kenevir Yetiştiriciliği Kontrolü ve Denetimi Hakkında Yasa Önerisi’ni DP’ye sundu.

Demokrat Parti birkaç gün içinde bu yasa önerilerini inceleyip görüşlerini YDP ye iletecek.

Son Güncelleme: 30.09.2019 15:10
Anahtar Kelimeler:
DP-YDP Işbirliği
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