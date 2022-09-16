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DP XII. olağan kurultayı Pazar günü yapılıyor

16 Eylül 2022 Cuma 11:45
DP XII. olağan kurultayı Pazar günü yapılıyor

Başkanlık seçimi için Ataoğlu ve Tunçtaşlı yarışacak

Demokrat Parti XII. Olağan Kurultayı Pazar günü yapılıyor.

DP Genel Sekreteri Hakan Cenapoğlu’ndan edinilen bilgiye göre, Lefkoşa Atatürk Spor Salonunda saat 10.00 başlayacak olan kurultayda başkanlık için Fikri Ataoğlu ile Ali Tunçtaşlı yarışacak.

Genel Başkan ve Genel Sekreterin konuşma yapacağı kurultayda, başkanlık ve Parti Meclisi seçimi yapılacak.

Parti Meclisi’ne Lefkoşa’dan 24 kişi; Girne’den 15 kişi; Gazimağusa’dan 20 kişi; İskele’den de 8 kişi seçilecek.

Lefke ve Güzelyurt bölgesi için seçilecek sayı kadar kişinin başvurması sonucunda bu bölgeler için seçim yapılmayacak. Başvuranlar otomatik kazanmış olacak.

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Son Güncelleme: 16.09.2022 12:02
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