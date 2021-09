DP “Unutulmayanlar Gecesi” düzenledi

DP’den verilen bilgiye göre, gecede, Demokrat Parti Genel Başkanı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, “2013-2018 Genel Seçimleri” ile “2014-2018 Yerel Seçimleri DP adayları” yanı sıra DP kurucuları ve partililerle bir araya geldi.

“DP Onursal Başkanı” Hakkı Atun’un da onur konuğu olarak katıldığı gecede ayrıca davetlilere partiye yaptıkları katkılardan dolayı plaket verildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan gecede ilk konuşmayı DP Divan Başkanı Ersoy Anıldı yaptı. Anıldı, konuşmasında, DP’de vefanın önemli olduğuna vurgu yaparak, böylesi anlamlı bir geceyi düzenleyen Ataoğlu ve davetlilere, geceye katılımlarından dolayı teşekkür etti.

DP Genel Sekreter Vekili Hande Kayasal Çelikten de, DP’nin; vefaya önem veren, ülke demokrasisinin meşalesi olduğunu belirterek, “1992’de kurucularımızın yaktığı meşale hiç sönmeyecektir” dedi.

Demokrat Parti Onursal Başkanı Hakkı Atun da, her ne kadar “bir köşeye çekilmiş” görünse de, devletin iyi yönetilmesinden ve bekasından başka bir düşüncesinin olmadığını söyledi.

Atun, Demokrat Parti’nin 1992 yılında, “Ulusal Birlik Partisi’nin içinde bulunduğu yozlaşmanın bir ürünü” olduğunu ifade ederek, “O dönemde, Kurucu Cumhurbaşkanımız Merhum Rauf Denktaş, UBP içerisindeki bu yozlaşmayı uyarı nitelikli bir yazı ile dönemin UBP Genel Başkanı Sayın Derviş Eroğlu’na iletmesine rağmen dikkate alınmadı. Dolayısıyla bizler Milletvekilliğinden ve Meclis Başkanlığından istifa ederek, ülke demokrasisinin kurtulması için DP’yi kurduk” dedi.

Atun, gelinen aşamada, devletin, gerek mevzuat, gerek hukuk, gerekse de siyasi etik açısından hiç iyi bir noktada olmadığını dile getirdi ve “Ben hiç bir kitapta yarım kalmış bir kurultay duymadım, hiç bir kitapta bir bakanın bir bakanı suçladığını duymadım. Demokrat Parti her zaman olduğu gibi, görevini yerine getirtmek için, ağır başlılıkla görevinin başındadır” dedi.

Atun, demokrasinin yeniden inşa edilmesi, siyasi etiğin yeniden hatırlatılması için Demokrat Parti’ye her zamankinden daha fazla ihtiyaç olduğunun altını çizdi.

ATAOĞLU



Demokrat Parti Genel Başkanı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da, konuşmasında, siyasette pek de alışık olunmayan “vefa” duygusunun ne kadar önemli olduğunu vurguladı.Ataoğlu, “Vefanın zor, hele ki siyasette vefa duygusunun zor bir meziyet olduğu bilinirken, bu akşam hem partililerimiz, hem de yol arkadaşlarımız ile, diğer deyişle ailemizle birlikte olmak istedik. Çünkü biz büyük bir aileyiz” dedi.Siyasetin bir bütünleştirme sanatı olduğunu söyleyen Ataoğlu, “bütün gaylemiz gerek duygusal ve gerekse de farklı nedenlerle bugüne kadar aranmayan veya sorulmayan yada unutulduğunu düşünen DP’lilere, bunun aksini ispat etmektir” ifadelerini kullandı.“Aramızda mazeretleri nedeniyle olamayanlara kucak dolusu selamlarımı iletir, bu dünyadan göçüp giden dostlarımıza ise Allahtan rahmetler diliyorum” diyen Ataoğlu, “Sizler bizim her daim ailemiz olacaksınız. Elbette aile içerisinde birbirimize kırılabiliriz, kızabilir veya küsebiliriz hatta. Ancak DP camiası kutsal bir camia ve biz DP’liler olarak herşeyi geride bırakarak aile olmayı yine başardık. Siyasetin, insana hizmet olduğunu unutmadan, insani değerlerimize helal getirmeden, sizlerin de desteği ile bayrağı daha da ileriye götürmeye kararlıyız” dedi.Demokrat Parti’nin gaylesinin her zaman için insanı, memleketi ve gençleri olduğunu vurgulayan Ataoğlu, “hükümet ortaklarının kendi aralarındaki çekişmelere hiç bir şekilde elini uzatmadan, gaylemiz doğrultusunda iş yapmaya devam ediyoruz. Çünkü bizler, 1992 ruhu ile Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Denktaş’ın izinde yolumuzu yürümeye devam ediyoruz, edeceğiz” dedi.Ataoğlu, Parti kurucularının da katıldığı gecede, davetlilere verilecek olan plaketlerin üzerinde yazan anı yazısını hatırlatarak, “29 yıl önce, sizlerle yakılan bu ateş, hiç ama hiç sönmeyecek” diye konuştu.Ataoğlu, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın kurduğu Cumhuriyet yolunda emin adımlarla ilerleyen bir partinin mensupları olduğunun altını çizerek, “Biz, baba Denktaş’ın yürüdüğü yoldayız, asla yolumuzdan da sapmayacağız” ifadelerini kullandı.Fikri Ataoğlu, olası erken seçimlere en hazır partilerden bir tanesinin Demokrat Parti olduğuna işaret ederek, “Birilerinin söylediğinin aksine, bizler seçime en hazır partiyiz. Seçim ve Halk Oylaması Yasası’nda yapılacak bir değişikliğe, barajın yükseltilmesi önerisini götüren bir parti olarak, genç ve vizyon sahibi adaylarımızla, güçlü bir şekilde yolumuzu yürümeye devam edeceğiz” dedi.Konuşmaların ardından gece, DP Onursal Başkanı Hakkı Atun ve Fikri Ataoğlu tarafından davetlilere plaket takdim edilmesiyle sona erdi..