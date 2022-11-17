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DP, UBP Değirmenlik- Akıncılar Belediye Başkanı Adayı Ebru Törehan'ı Destekleme Kararı Aldı

Dp, Ubp Değirmenlik- Akıncılar Belediye Başkanı Adayı Ebru Törehan'ı Destekleme Kararı Aldı

17 Kasım 2022 Perşembe 12:30
DP, UBP Değirmenlik- Akıncılar Belediye Başkanı Adayı Ebru Törehan'ı Destekleme Kararı Aldı

 DP, UBP Değirmenlik- Akıncılar Belediye Başkanı adayı olarak açıklanan Ebru Törehan'ı destekleme kararı aldı.

 

DP'den yapılan açıklamaya göre, DP Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, DP Genel Sekreteri Serhat Akpınar ve DP üyeleri ile biraya gelen UBP Değirmenlik Akıncılar Belediye Başkanı adayı Ebru Törehan'ı 25 Aralık tarihinde yapılacak yerel yönetimler seçimlerde destekleme kararı aldığını açıkladı.

 

-“Verecek sözümüz, sözümüzü da tutacak gücümüz var…”

 

Değirmenlik Asma Altı kahvesinde dün akşam partililerle bir araya gelen Törehan, bölgede din, dil, ırk gözetmeksizin hizmet vermeye hazır olduğunu söyledi.

 

Demokrat Parti’nin kendisine verdiği destekten memnuniyet duyduğunu dile getiren Törehan, “birlikte yapacak çok işimiz, çok projelerimiz, yürüyecek çok yolumuz var. Verecek sözümüz, sözümüzü da tutacak gücümüz var.” dedi.

 

DP Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da, parti olarak UBP Değirmenlik-Akıncılar Belediye Başkanı adayı Ebru Törehan'ın etrafından kenetlenerek belediye başkanlığını almayı hedeflediklerini belirtti.

 

Yapılacak çalışmalar ve bölgede yapılacak projelerle bölgenin daha da kalkınacağına dikkat çeken Ataoğlu, partinin tüm organlarıyla birlikte aydınlık  yolda birlikte yürüneceğini vurguladı.

 

Konuşmaların ardından parti yetkilileri birlikte el kaldırarak UBP Değirmenlik-Akıncılar Belediye Başkanı adayı Törenhan'a tam destek mesajı verdi.

 

 

 

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Son Güncelleme: 17.11.2022 12:54
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