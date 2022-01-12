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DP, Ticaret Odası’nı ziyaret etti

12 Ocak 2022 Çarşamba 15:05
DP, Ticaret Odası’nı ziyaret etti


ATAOĞLU: “HÜKÜMETTE YER ALACAK DAHA GÜÇLÜ BİR DP, SORUNLARA ÇARE OLACAKTIR”
Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu başkanlığındaki DP heyetiyle Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nı (KTTO) ziyaret etti.
DP’den verilen bilgiye göre, görüşmede, DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, KTTO Başkanı Turgay Deniz ve Yönetim Kurulu üyelerine, DP’nin gelecek dönemde hayata geçireceği plan ve projelerini anlattı.
“İŞÇİ VE İŞVEREN ARASINDAKİ DENGEYİ KORUYARAK HAREKET EDİYORUZ”
Demokrat Parti Genel Başkanı Fikri Ataoğlu konuşmasında, hükümetin işçi ve iş veren arasındaki dengeyi koruyarak hareket ettiklerini, çalışanın alım gücünü arttırırken, iş verenin de bunu karşılayabilmesi için prim desteğinin uzatılması dahil, farklı çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

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“HAKSIZ REKABETİN ÖNÜNE GEÇECEĞİZ”
İstihdamdan alınan vergiler ve primler gözden geçirilerek, gerekli önlemler alınmak suretiyle, haksız rekabete yol açan kayıt dışı istihdam ve yabancı kaçak işçi çalıştırılmasını önlemede de kararlı olduklarını belirten Ataoğlu, “Ülkenin sorunlarını biliyoruz. Çözümlerini de biliyoruz. Hükümette yer alacak daha güçlü bir DP, tüm bu sorunlara çözüm odaklı siyaset anlayışı ve projeleri ile çare olacaktır” dedi.
Pandemi döneminde çalışma hayatında bazı olumsuzluklar yaşandığına da değinen Ataoğlu, TL’nin değer kaybı sonrasında piyasadaki dengelerin değiştiğini, bunu denetleme görevinin de yine hükümetlerde olacağını ifade etti.
“TEŞVİKLERLE, GELİŞİMİ ARTTIRACAĞIZ”
 Ülkede gelişmişlik düzeyi düşük olan bölgelerdeki yatırımlara, uzun süreli vergi muafiyetleri, arazi ve arsa tahsisi, düşük istihdam vergisi gibi teşvikler uygulama niyetinde olduklarını ifade eden Ataoğlu, Güzelyur-Lefke ve Karpaz gibi bölgelerin daha fazla desteklenmesi gerektiğini vurguladı.
 “49 YENİ VE GENÇ ADAY KADROSUYLA DP, ÜLKENİN UMUDU HALİNE GELDİ”
Yeni dönemde Demokrat Parti olarak çalışma hayatının içinden çok değerli adaylar ile yola çıktıklarını  dile getiren Ataoğlu, “Alanında uzman bir birinden değerli 49 yeni ve genç aday kadromuzla DP, ülkenin umudu haline geldi” ifadelerini kullandı. Ataoğlu ayrıca, 49 yeni ve genç aday ile çalışmaktan memnun olduğunu, halkın detseği ile genç ve çalışkan bir kadro ile yeni projelere imza atacaklarının altını çizdi.

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Son Güncelleme: 12.01.2022 17:54
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