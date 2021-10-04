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DP Taşkınköy Örgüt Binası hizmete girdi

Demokrat Parti (DP) Taşkınköy örgüt binası, önceki akşam düzenlenen törenle hizmete girdi. Açılış gecesine DP Genel Başkanı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun yanı sıra parti yetkilileri ve Demokrat Partililer katıldı.

04 Ekim 2021 Pazartesi 13:15
DP Taşkınköy Örgüt Binası hizmete girdi

Törende konuşan DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, KKTC’nin geleceğinin daha iyi olması için DP’nin tüm örgütleri ile çalıştığını vurguladı.

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DP’den yapılan açıklamaya göre Ataoğlu konuşmasında, “Birçok bölgede kurulan yeni örgütlerle ve var olan örgütlere yeni katılımlarla Demokrat Parti’yi daha iyi anlatarak güçlenmeye davem ediyoruz. Demokrat Parti, tüm ilçe örgütleri ile seçime her daim hazır bir parti konumundadır. En önemli hedefimiz, her zaman belirttiğimiz gibi, memleketimiz, insanımız ve toplumumuzun hak ettiği düzende yaşamasını sağlamaktır. Bizler birlik ve beraberlik içerisinde, devletimizi daha güçlü hale getirecek projeleri ve önceliği ile hazır bir partiyiz” ifadelerini kullandı.

Açıklamaya göre Ataoğlu, açılış ve yeni üye katılımları sonrası, törende bulunan partililere ülkedeki sorunlar, çözüm önerileri ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

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Son Güncelleme: 04.10.2021 14:02
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