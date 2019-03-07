Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 18°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
103443
ALTIN
225.600
DOLAR
5.4548
STERLİN
7.1497
EURO
6.1286
Trafik iki can daha aldı
Son Dakika
TRAFİK İKİ CAN DAHA ALDI
Acil kan aranıyor!
ACİL KAN ARANIYOR
Kadına şiddetten yakalandı
KADINA ŞİDDETTEN YAKALANDI
Yeniboğaziçi’nde ev yangını
YENİBOĞAZİÇİ’NDE EV YANGINI
banner282
Flaş Haber
Trafik iki can daha aldı
Kapat

DP, Muratağa Sandallar ve Atlılar şehitliklerinde anma töreni yaptı

DP, Muratağa Sandallar ve Atlılar şehitliklerinde anma töreni yaptı

07 Mart 2019 Perşembe 13:12
DP, Muratağa Sandallar ve Atlılar şehitliklerinde anma töreni yaptı

8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ

BM GENEL SEKRETERİ’NE MEKTUP YAZILARAK, KATLİAMLARIN SUÇLULARININ CEZALANDIRILMASI VE  KIBRIS TÜRK KADINI  ÜZERİNDEKİ İZOLASYONUN KALDIRILMASI TALEP EDİLDİ

Demokrat Parti (DP)  Genel Sekreteri Afet Özcafer başkanlığındaki DP Kadın Örgütü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle,  Atlılar Şehitliği ile Muratağa Sandallar Şehitliği’nde şehit aileleri ve köy halkıyla birlikte anma töreni gerçekleştirdi.

DP Kadın Örgütü’nün Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’e Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla verilmek üzere hazırladığı mektup da anma töreni sırasında okundu.

Mektupta, Muratağa, Sandallar ve Atlılar’daki katliamların sorumlularının illerinin uluslararası mahkemede yargılanarak cezalandırılması ve Kıbrıs Türk kadını üzerindeki izolasyon ve ambargoların kaldırılması talep edildi.

İlk olarak Atlılar Şehitliği ziyaret edilerek, şehitliğe karanfil bırakıldı ve saygı duruşunda bulunuldu.

DP Genel Sekreteri Afet Özcafer burada yaptığı açıklamada,  8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün uluslararası bir gün olduğunu hatırlatarak,  DP kadın örgütü olarak bu önemli günde şehit aileleri ve köylülerle birlikte Muratağa, Sandallar ve Atlılar şehitlerini anmak istediklerini söyledi.

DP Kadın Örgütü olarak Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla BM Genel Sekreteri’ne verilmek üzere bir mektup yazdıklarını kaydeden Özcafer, Kıbrıs Türk kadınının milli mücadele yıllarında çektiği eza, cefa ve haksızlığa dikkat çekti ve Kıbrıs Türk kadını üzerindeki ambargo ve izolasyonların kaldırılmasını talep ettiklerini belirtti.

İKİNCİ TÖREN MURATAĞA SANDALLAR ŞEHİTLİĞİ’NDE

Muratağa Sandallar Şehitliği’nde gerçekleştirilen törende ise, Muratağa, Sandallar ve Atlılar Şehitlerini Yaşatma Derneği Başkanı Ahmet Aşır, milli mücadele yılları ve katliamlar hakkında bilgi vererek,  anılarını paylaştı. Aşır, 1974’te katliam çukurları açılırken, tüm dünya medyasının da orada olduğunu ancak dünyanın bu katliamlara sessiz kaldığını vurguladı. Aşır,  şehitlerin anılarını yaşatmak istediklerini, yaşananların unutulamaması için gelecek nesillere aktarılması gerektiğini ifade etti.

DP Genel Sekreteri Afet Özcafer ise, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde çay partileri, balolar düzenleyip, başarılı kadınları ödüllendirdiklerini, çeşitli platformlarda kadın haklarının tartışılarak gündeme getirildiğini ancak geçmişi de unutmamak gerektiği bilinciyle Muratağa Sandallar ve Atlılar Şehitliklerini ziyaret ettiklerini ifade etti.

DP Genel Sekreteri Afet Özcafer daha sonra, BM Genel Sekretyeri’ne yazılan mektubu da okudu. Özcafer’in konuşmasının ardından şair-yazar Feyzan Korur şehit kadınlar için yazdığı şiiri okudu.

Muratağa Sandallar Şehitliği’ni ziyaret eden kadınlar, şehitlerin kabirlerine karanfil bırakarak dua etti. Daha sonra ise Muratağa Sandallar Atlılar Şehitler Müzesi ziyaret edildi.

Şehit çocukların ders yaptığı küçük sıralara oturan ziyaretçiler, katliamları anlatan “Adım Adım Soykırım” isimli belgeseli izledi.

MEKTUP

DP’nin BM Genel Sekreteri’ne yolladığı mektubun içeriği şöyle:

“Bugün 8 Mart Uluslararası Kadınlar Günü kutlanırken, 1964’ten bu yana Kıbrıs Rum tarafının sürdürmekte olduğu, tutum nedeniyle Kıbrıs Türk kadınlarının ekonomik sosyal, siyasal ve kültürel izolasyonlar, uluslararası toplumdan soyutlanmalar ve ambargolar altında yaşamakta olduklarını bir kez daha dikkatinize getirerek, toplumlararası çatışmaların en ağır bedelini çocuklarını, eşlerini, babalarını kaybederek yaşayan kadınlarımızın, çağdaş dünyanın parçası olma hakkına sahip olduklarını vurgulamak isterim

Bugün, 14 Ağustos 1974’te Atlılar, Muratağa ve Sandallar’da vahşice katledilen 126 kadın ve çocuklarımızın mezarları başındaydık. Tek suçları kadın, Türk ve çocuk olmak olan bu insanlarımızı acımasızca katleden katillerin hala yargılanmadan Kıbrıs Rum toplumu arasında yaşamlarını sürdürdüklerini bilmek, acımıza acı katmaktadır.

Adamızda kalıcı bir barışı sağlayabilmenin yolunun her şeyden önce bu kadın ve çocuk katillerinin Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasından geçtiğine inanıyoruz.

Bizler, kadın olmanın bedelini 1964’ten bu yana hayatlarıyla ödeyen kadınlarımızı bugün vesilesiyle bir kez daha saygıyla anarken, Kıbrıs Türk kadınlarının üzerinde devam etmekte olan uluslararası izolasyon ve ambargoların bir an önce kaldırılması talebimizi sizin nezdinizde, tüm uluslararası camia ile paylaşmak isteriz.

Kıbrıs Türk kadınları, Kıbrıs’ta siyasi eşitliğimize dayalı, kalıcı bir barışa ve ona ulaşacak sürece katkı verecek kapasiteye ve iradeye sahiptir. Haklı olarak isteğimiz bize karşı işlenen insanlık suçlarının faillerinin yargılanmasıdır.

Son Güncelleme: 07.03.2019 16:29
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Pamuklu-Kumyalı yolunda ölümlü trafik kazası
Pamuklu-Kumyalı yolunda ölümlü trafik kazası
‘’9.geleneksel Orkide Vadisi Yürüyüşü’’  10 Mart Pazar Günü Gerçekleştiriliyor
‘’9.geleneksel Orkide Vadisi Yürüyüşü’’  10 Mart Pazar Günü Gerçekleştiriliyor
Kktc Mobing İle Mücadele Derneği Başkanı Öksüzoğlu, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Dolayısıyla Mesaj Yayımladı
Kktc Mobing İle Mücadele Derneği Başkanı Öksüzoğlu, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Dolayısıyla Mesaj Yayımladı
Trafik iki can daha aldı
Trafik iki can daha aldı
Meral Akıncı, Vadili İlkokulu’na, Cumhurbaşkanlığı adına “Temiz Düşün Bayrağı” verdi
Meral Akıncı, Vadili İlkokulu’na, Cumhurbaşkanlığı adına “Temiz Düşün Bayrağı” verdi
Ltb İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitim Seminerleri, Temizlik Şubesi’nden Başladı
Ltb İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitim Seminerleri, Temizlik Şubesi’nden Başladı
Engelli Hakları Koordinasyon Kurulu Tüm Kadınların 8 Mart Dünya Kadın Günü’nü Kutladı
Engelli Hakları Koordinasyon Kurulu Tüm Kadınların 8 Mart Dünya Kadın Günü’nü Kutladı
“şerefine İnsanoğlu” Oyunu Bu Akşam Çatalköy’de
“şerefine İnsanoğlu” Oyunu Bu Akşam Çatalköy’de
Mdp 8 Mart Dolayısıyla Mesaj Yayımladı
Mdp 8 Mart Dolayısıyla Mesaj Yayımladı
Sol Hareket, İkinci El Kitap Pazarı Etkinliği Düzenliyor
Sol Hareket, İkinci El Kitap Pazarı Etkinliği Düzenliyor

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner302

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim