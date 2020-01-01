banner313
banner329
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 16°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
114425
ALTIN
290.185
DOLAR
5.9215
STERLİN
7.8905
EURO
6.6430
En çok yağış nereye düştü?
YAĞIŞ MİKTARI
Gazimağusa’da ani ve gayri tabii ölüm…
ANİ ÖLÜM
Hava durumu
HAVA DURUMU
Cinsel tecavüz zanlısı davasını cezaevinde bekleyecek
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

DP Milletvekili Serdar Denktaş’tan yeni yıl mesajı…

Demokrat Parti (DP) Milletvekili Serdar Denktaş yayımladığı mesajla yurttaşların yeni yılını kutladı.

DP Milletvekili Serdar Denktaş’tan yeni yıl mesajı…

Demokrat Parti (DP) Milletvekili Serdar Denktaş yayımladığı mesajla yurttaşların yeni yılını kutladı.

01 Ocak 2020 Çarşamba 11:38
DP Milletvekili Serdar Denktaş’tan yeni yıl mesajı…

banner317
DP’den verilen bilgiye göre, Denktaş mesajında, “2019'a veda ederken, içinde bulunduğumuz bu kritik dönemde haklı mücadelemizin, egemenliğimizin korunması yolunda vatan toprağımızda Kıbrıs Türk halkının birlik ve beraberliği ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin refahı ve huzuru için istikrarla bilinçli, özgür, çağdaş, güçlü bir geleceğe emin adımlarla yürüyeceğimizi umduğumuz yeni yılın ülkemize ve tüm dünyaya huzur getirmesini dilerim.” ifadelerine yer verdi.

Son Güncelleme: 01.01.2020 15:22
Anahtar Kelimeler:
Serdar Denktaş’tan Yeni Yıl Mesajı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arıklı: “İmar vurgunu hakkında Başbakan’dan cevap bekliyoruz”
Arıklı: “İmar vurgunu hakkında Başbakan’dan cevap bekliyoruz”
En çok yağış nereye düştü?
En çok yağış nereye düştü?
Gazimağusa’da ani ve gayri tabii ölüm…
Gazimağusa’da ani ve gayri tabii ölüm…
Bakan Taçoy Teknecik Elektrik Santralı’ndaki çalışanları ziyaret etti
Bakan Taçoy Teknecik Elektrik Santralı’ndaki çalışanları ziyaret etti
Akar ve TSK komuta kademesinden 'üç kuvvetli' kutlama
Akar ve TSK komuta kademesinden 'üç kuvvetli' kutlama
TBMM olağanüstü toplanıyor
TBMM olağanüstü toplanıyor
Lefkoşa’da ağır yaralama
Lefkoşa’da ağır yaralama
Hava durumu
Hava durumu
Bakan Taçoy Yılın Son Saatlerinde Arasta Ve Bandabuliya’yı Ziyaret Etti
Bakan Taçoy Yılın Son Saatlerinde Arasta Ve Bandabuliya’yı Ziyaret Etti
Arter, Yeni Yılın Hem Ülke, Hem Gazimağusa İçin, Kazasız, Acıların Olmadığı, Mutlu Ve Hayırlı Uğurlu Bir Yıl Olmasını Diledi
Arter, Yeni Yılın Hem Ülke, Hem Gazimağusa İçin, Kazasız, Acıların Olmadığı, Mutlu Ve Hayırlı Uğurlu Bir Yıl Olmasını Diledi

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim