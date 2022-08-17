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DP Milletvekili Akpınar’dan toplumsal dayanışma çağrısı

“Birbirimize sahip çıkma zamanı”

17 Ağustos 2022 Çarşamba 15:22
DP Milletvekili Akpınar’dan toplumsal dayanışma çağrısı

Demokrat Parti Girne Milletvekili ve Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Kurucu Rektörü Serhat Akpınar, toplumsal dayanışma çağrısında bulundu.

Akpınar, sosyal medya hesaplarından yaptığı çağrıda, toplumumuz da bulunan ihtiyaç sahibi kişilere destek olmanın herkesin görevi olduğuna vurgu yaparak, “Birbirimize sahip çıkmanın zamanı!” mesajını verdi.

Akpınar’ın açıklaması şu şekilde;

“Acıların İnsanı Tangül Hnm. Yıllardır Eşini kaybettikten sonra hem kendi rahatsızlıklarıyla hem de tek bakım gerektiren evladıyla ayakta durmaya çalışıyor! Demokrat Vekiliniz’in eli üzerinde, hayat mücadelesine destek olmaya çalışıyorum. Destek ihtiyacı olan kardeşlerimizin elini tutabilmek için Akpınar Vakfımızı bilgilendiriyorum. Kıbrıs Çocuk Vakfımızı da bu satırları yazarken bilgilendiriyorum. Birbirimize sahip çıkma zamanı. Vakıflarımıza katılım göstermek isteyen Kardeşlerimize de sesleniyorum; Gelin Birlikte İhtiyaçlı ellerden tutalım.”

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Son Güncelleme: 17.08.2022 15:25
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