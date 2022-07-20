Dp Milletvekili Akpınar'ın 20 Temmuz Mesajı...

Demokrat Parti (DP) Girne Milletvekili ve Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Kurucu Rektörü Serhat Akpınar, Kıbrıs Barış Harekatı’nın 48'inci yıl dönümü ile 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.Akpınar mesajında, şehit ve gazileri rahmet ve minnetle andığını kaydederek, şu ifadeleri kullandı: “Mücahidimize, Anavatanımıza, Mehmetçiğimize canlarımızı borçluyuz. Mutlu Barış Harekâtı, rahmetli Kurucu Cumhurbaşkanımız Denktaş’ın seslenişi, Mehmetçiğin paraşütlerle mahallemize Türk Alayına inişi halen bugün gibi hatıralarımda. Fantomların geçişi, Rum radyosu ve TV’lerinin ters propagandaları, her anı bugün gibi yaşıyorum, yaşıyoruz. Allah o günleri evlatlarımıza yaşatmasın. Şu anda bizlere hükümet edenler, o günleri unutmasın... Halen küçücük çocuklara kilise desteğiyle, Türk düşmanlığı aşılanıyor ve o duygu ile yaşatılıyorlarsa, barıştan söz etmek mümkün değil. Yaşayan bilir. Teşekkürler Anavatanım. Teşekkürler kahraman Mücahidim, teşekkürler şanlı TSK ve Mehmetçik.”