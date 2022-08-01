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DP Milletvekili Akpınar'dan, toplumsal direniş bayramı dolayısıyla kutlama mesajı

01 Ağustos 2022 Pazartesi 18:53
DP Milletvekili Akpınar'dan, toplumsal direniş bayramı dolayısıyla kutlama mesajı

Demokrat Parti Girne Milletvekili ve Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Kurucu Rektörü Serhat Akpınar, Kıbrıs’ın Fethinin 451inci, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın 64’üncü ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın 46inci kuruluş yıldönümleri dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Akpınar, yayımlamış olduğu yazılı mesajda şu ifadeleri kullandı;

“Köklerimizin Adamızda; Atalarımızın mukaddes kanları ile sulanarak toprağa salındığı 451 yıl öncesini, bugün minnet ve şükran ile yad ediyoruz. Varlığımızı; Yurdumuz Kıbrısta temin eden şehit ve gazilerimiz ile, son yüzyılda; Kıbrıs Türk Toplumunun varoluş mücadelesinde, şeref ve gurur ile, canları pahasına her safhada mücadele vererek savunan kahramanlarımızın aziz hatıraları önünde saygı ile eğiliyorum.

“Kıbrıs’ın Fethinin 451inci yıldönümünde; Geçtiğimiz yüzyılda ulusların direniş ve bağımsızlık şecereleri arasında 'ne mutlu ki' en müstesna kahramanlık örneklerinden birinin adını koyan; Türk Mukavemet Teşkilatı’nın 64’üncü ve onun devamı Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın 46'ıncı kuruluş yıldönümlerini de en kalbi duygularımız ile kutluyoruz. 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı'mızda; Tüm dünyada yaşanan küresel salgının hayatları; orman yangınlarının Anavatan ve ülkemizin doğasını tehdit ettiği bu dönemde bile, haksız ambargoların üzerimizde halen hüküm sürmesi ise acıdır ve ders niteliğindedir. Tarih bize, her zamanki gibi yine atalarımızın öğütlerini hatırlatmakta ve kökleri sarsılmaz ulusumuzun değerlerine sımsıkı sarılmamızı bir kez daha anlatmaktadır.  Artık, evrensel haklar ve gereklilikler konusunda ısrarla ve kasıtlı sürdürülen gayri-insani yaklaşımlar daha da kabul edilemezdir.

Sonuna kadar hakkımız olan ve kuşaktan kuşağa onurla bugünlere getirdiğimiz; varlığımızı temin eden tüm değerlerin aydınlığında, Kıbrıs adına; onurlu ve kalıcı bir çözümün mümkün olabilmesi temennisini yineliyor; Her ne olursa olsun, Bundan önce olduğu gibi, 'Köklerimizin Gücü'nün Kıbrıs Türkü’nü sonsuza kadar himaye edeceğine yönelik inancımızı koruyoruz. Toplumsal Direniş Bayramı'mız hayırlara vesile olsun, daim olsun."

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