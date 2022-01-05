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DP Milletvekili Adayı Serhat Akpınar Lefke’nin nabzını tuttu

Demokrat Parti (DP) Girne 1 numaralı Milletvekili Adayı Serhat Akpınar, KKTC Turizm ve Çevre Bakanı, KKTC Demokrat Parti Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ve DP Milletvekili adayları ile birlikte, Lefke Sanayii Bölgesi, çarşı esnafını ve Lefke Avrupa Üniversitesi’ni ziyaret etti.

05 Ocak 2022 Çarşamba 19:29
DP Milletvekili Adayı Serhat Akpınar Lefke’nin nabzını tuttu

DP milletvekili adayları ile beraberinde gerçekleşen ziyaretlerde Akpınar, sonra Lefke sanayii bölgesi ve çarşı esnafının nabzını tuttu. Vatandaşlar tarafından yoğun bir ilgi ile karşılanan Akpınar sanayi bölgesi çalışanlarının ve çarşı esnafının sorunlarını dinledi ve çalışma koşullarını daha iyi duruma getirmek için neler yapılabileceğini konuştu. Burada hem DP’nin seçim manifestosundan hem de kendisinin sanayici, küçük esnaf ve sanatkarların kalkınması için yeni dönemdeki değişim ve dönüşüm projelerini vatandaşlara örnekler vererek anlattı. Vatandaşlar da, Akpınar’ın projelerini ve açıklamalarını büyük bir ilgi ve merak ile dinleyerek, DP’ye hayır ve dualarını dile getirerek, kendilerinin de artık değişim ve dönüşüm istediklerini belirtmişlerdir.

Ataoğlu Başkanlığındaki heyet daha sonra, Lefke Avrupa Üniversitesi’ne gerçekleştirdiği ziyarette, Rektör Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen ve heyeti ile biraraya gelerek, adadaki Yükseköğretimin mevcut durumu ve potansiyeli hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Akpınar buradaki konuşmasında eğitim ile ilgili projelerinden bahsederek şunları belirtti;

“Ülkemizde 135 farklı ülkeden, 100 bin’e ulaşan öğrencisi sayısını, 200 binlere ulaştırmaya yönelik bir gelişim sürecine imza atacağımız çalışmalarımız olacak. Ayrıca, uluslararasılaşma düzeyinde 15 ülkenin yeraldığı uluslararası yükseköğretim yapısını da ülkemize kazandıracağız. Mevcut üniversitelerimizin gelişim ve katkılarının da bu sürece ivme kazandıracağına inanıyorum” dedi.

LAÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen görüşmenin ardından, konuşulanların kendilerini oldukça heyecanlandırdığını ifade ederek, ülkenin ilk üniversiteleşeme hareketini başlatan Akpınar’ın aday olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Prof. Dr. Yükselen, kendilerinden birisinin mecliste söz sahibi olacak olmasının da ayrıca ülke yükseköğretimi açısından büyük umut vaadettiğini, Akpınar’ın bahsettiği bu projenin de ülkemiz açısından büyük bir şans olacağını belirtti.

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