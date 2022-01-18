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DP Milletvekili adayı Akpınar Karpaz bölgesini ziyaret etti

Demokrat Parti (DP) Girne Milletvekili Serhat Akpınar, Karpaz bölge halkı ile bir araya geldi.

18 Ocak 2022 Salı 11:30
DP Milletvekili adayı Akpınar Karpaz bölgesini ziyaret etti

Konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyaretlerde bölge halkı, “Akpınar’ın milletvekilliği adaylığından duyulan memnuniyeti belirtti ve desteklerini iletti”. 
Yenierenköy ve Sipahi’de de halkla bir araya gelen Akpınar’ın projelerini bölge halkı ile paylaştığı ifade edildi. Açıklamada, DP’nin Dilekkaya köyünde partililere verdiği yemek etkinliğine de katıldığı dile getirilen Akpınar’ın DP’nin diğer milletvekili adayları ile görüşlerini paylaştığı, durum değerlendirmesi yaptığı kaydedildi. Akpınar’ın ziyaretleri esnasında kendisine destek veren ilçe ve örgüt başkanlarına teşekkür ettiği de belirtildi.

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Son Güncelleme: 18.01.2022 11:57
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