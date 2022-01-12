DP Milletvekili Adayı Akpınar BRT'ye konuştu

BRT’de katıldığı programda Akpınar, yapılan müzakerelerle bir sonuca varılamaması sebebiyle artık KKTC’nin tanınma yönünde adımlar atması gerektiğini düşündüğünü söyledi. Akpınar, “Artık uluslararası tanınma yönünde birtakım adımlar atılması kesinlikle kaçınılmazdır”

Tüm sivil toplum örgütleri ile birlikte, kurumlar nezdinde bir tanınma sürecine girilmesi gerektiğini ifade eden Akpınar, “Kurumumuzun dış kabul tanınma akreditasyon ve benzeri yapılarla kendimizi temsili haiz bir noktaya taşıyabilirsek, ekonomik tüm olgularda oluşması gereken dinamikleri doğru bir şekilde kurgularsak ki bunların üzerine odaklanacağız” dedi.

Akpınar “Havayollarını, deniz yollarını, hava taksiyi geliştirmemiz lazım” dedi.

Maraş konusuna da değinen Akpınar, “Maraş, tamamen KKTC toprak bütünlüğü altındadır, kendi bayrağımız altındadır. Bunu değiştirebilecek herhangi bir unsur yoktur. Yüzde 90’ının vakıf toprağı olan bir karasal parçadan bahsediyoruz… Gerçek mal sahiplerine çağrı yapmak sureti ile oradaki açılımları tazmin edebilmek sureti ile açılabilecek bir toprak bütünüdür” dedi.