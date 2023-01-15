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DP Merkez Kadın Kolları ve Gençlik Kolları Başkanlık seçimi dün yapıldı

15 Ocak 2023 Pazar 19:47
DP Merkez Kadın Kolları ve Gençlik Kolları Başkanlık seçimi dün yapıldı

Ataoğlu: “Kadınlarımız ve gençlerimiz bir değerdir”

Lefkoşa, 15 Ocak 23 (TAK): Demokrat Parti (DP) Merkez Kadın Kolları ve Gençlik Kolları başkanlık seçimi dün yapıldı.

Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nda gerçekleşen kurultaya DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu’nun yanı sıra, DP Genel Sekreteri Girne Milletvekili Serhat Akpınar, DP Lefkoşa Milletvekili Hasan Tosunoğlu, parti yöneticileri ve partililer katıldı.

DP'den yapılan açıklamaya göre, gerçekleşen seçimde Merkez Kadın Kolları Başkanlığına Mehtap Özdemirağ, Merkez Gençlik Kolları Başkanlığına ise Can Özen seçildi.

Kurultayda konuşan Genel Başkan Ataoğlu, “Kadınlarımızın ve gençlerimiz bir değerdir. Kadınlarımız ve gençlerimizle yapacağımız çok fikir ve projelerimiz var. Demokrat Partimizin duruşunu kitlelere taşıyabilecek en önemli unsur sizlersiniz. Partimiz her geçen gün gençlerle ve kadınlarla büyümeye devam ediyor. Büyük bir coşku ve enerjiyle gençlerimiz ve kadınlarımızla kol kola omuz omuza durmadan çalışıyoruz. Yeni seçilenlere yeni dönemde başarılar diliyorum. ‘Kazananın DP olduğu’ olgusu içerisinde aday olan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Birlik ve beraberlik içerisinde partimizi daha da yükseklere taşıyacağız.” dedi.

Akpınar: “Büyük ailemiz son seçim sürecini de büyük başarıyla tamamladı”

Genel Sekreter Akpınar da konuşmasında şunları kaydetti:

“Büyük ailemiz son seçim sürecini de Genel Başkanımız Sayın Fikri Ataoğlu ve değerli eşleri Sayın Çiğdem Ataoğlu himayelerinde büyük bir olgunlukla ve başarıyla tamamladı. Güzel bir kucaklaşma ile birlik ve beraberliğimizin bütünsel hareketinin mesajını verdik.  Kuruluşundan bugünlere kendilerini vakfetmiş kadın değerlerimize aile olma sorumluluğumuzu yerine getirdik. Seçim sonuçlarında görev üstlenen Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Merkez Gençlik Kolları Başkanımıza yeni dönemde başarılar diliyorum”.

Kadınlarımız ve gençlerimiz her şeyin en iyisine layıktır"

DP Lefkoşa Milletvekili Hasan Tosunoğlu ise yaptığı konuşmada “Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da kadınlarımız ve gençlerimiz için çalışmaya devam edeceğiz. ‘Kadınlarımız ve gençlerimiz her şeyin en iyisine layıktır’ anlayışıyla çalışıyoruz. Yeni göreve gelen Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Merkez Gençlik Kolları Başkanımıza başarılar diliyorum.” ifadelerini kullandı.

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