DP, Mağusa İlçesi Piyale Paşa Mahallesi’nde gençlik örgütünü kurdu

Demokrat Parti Mağusa ilçe binasında bir araya gelen gençler, örgüt başkanlığına Ufuk Akkuş’u seçti.

DP’den verilen bilgiye göre, örgütün kurulmasının yanı sıra yeni üyelerin de katılımının gerçekleştiği toplantıda Ataoğlu, yeni örgütün oluşturulmasında emeği geçen, başkanlığa seçilen ve DP’ye yeni katılan üyelere hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

“GELECEK SİZLERLE BİRLİKTE DAHA GÜÇLÜ OLACAK”

Gençlerin gelecek için ne kadar önemli olduğuna vurgu yapan Ataoğlu toplantıda yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

“Geleceğimiz olan siz gençlere daha mutlu, daha itibarlı, daha güçlü bir KKTC bırakmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bunun bilinci ile birlikte birlik ve beraberlik, gailemiz siz gençler ve memleketimiz düşüncesini aklımızdan hiç çıkarmıyoruz. Yarınlar sizlerle birlikte daha güçlü olacak. Yeni gelen ve heyecanlı gençlerimizle birlikte hareket edip daha güzel, daha güçlü bir geleceğe hazırlanıyoruz. Sizlerin de ortaya koyacakları vizyon ve misyon bizim daha fazla güçlenmemize vesile olacaktır. Bizler her zaman gençlerimize inandık ve onların yanında yer aldık. Bugün burada olan tüm kardeşlerimizi kucaklıyorum. Yeni gelecek gençlerimizle birlikte Demokrat Parti gücüne güç katmaya devam edecektir. Bizlere güvendiğiniz için sizlere ayrı ayrı teşekkür ederim”

Toplantı sonrası gençlerle ayrı ayrı ilgilenen Ataoğlu, gençlerle görüş alışverişinde bulundu, onların beklentilerini ve sorunlarını da dinledi.