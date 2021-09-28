banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Kooperatif Merkez Bankasında Neler Oluyor !!!
Son Dakika
Asya'ya yaptıklarınızla Kıbrıs Türkü'ne diz çöktürdünüz!
Asya'ya yaptıklarınızla Kıbrıs Türkü'ne diz...
Haftalık hava tahmin raporu
3 gün sis bekleniyor
Anastasiadis gayrı resmi üçlü görüşme sonrasında açıklama yaptı
Görüşme verimli geçti
banner376

DP, Mağusa İlçesi Piyale Paşa Mahallesi’nde gençlik örgütünü kurdu

DP Mağusa Gençlik Kolları Başkanı Hamza Hamzalar’ın organizesinde Piyale Paşa Mahallesi Gençlik Örgütü, dün akşam Demokrat Parti Genel Başkanı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun katılımıyla faaliyete geçti.

28 Eylül 2021 Salı 13:00
DP, Mağusa İlçesi Piyale Paşa Mahallesi’nde gençlik örgütünü kurdu

Demokrat Parti Mağusa ilçe binasında bir araya gelen gençler, örgüt başkanlığına Ufuk Akkuş’u seçti.

DP’den verilen bilgiye göre, örgütün kurulmasının yanı sıra yeni üyelerin de katılımının gerçekleştiği toplantıda Ataoğlu, yeni örgütün oluşturulmasında emeği geçen, başkanlığa seçilen ve DP’ye yeni katılan üyelere hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

“GELECEK SİZLERLE BİRLİKTE DAHA GÜÇLÜ OLACAK”

banner341
Gençlerin gelecek için ne kadar önemli olduğuna vurgu yapan Ataoğlu toplantıda yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

“Geleceğimiz olan siz gençlere daha mutlu, daha itibarlı, daha güçlü bir KKTC bırakmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bunun bilinci ile birlikte birlik ve beraberlik, gailemiz siz gençler ve memleketimiz düşüncesini aklımızdan hiç çıkarmıyoruz. Yarınlar sizlerle birlikte daha güçlü olacak. Yeni gelen ve heyecanlı gençlerimizle birlikte hareket edip daha güzel, daha güçlü bir geleceğe hazırlanıyoruz. Sizlerin de ortaya koyacakları vizyon ve misyon bizim daha fazla güçlenmemize vesile olacaktır. Bizler her zaman gençlerimize inandık ve onların yanında yer aldık. Bugün burada olan tüm kardeşlerimizi kucaklıyorum. Yeni gelecek gençlerimizle birlikte Demokrat Parti gücüne güç katmaya devam edecektir. Bizlere güvendiğiniz için sizlere ayrı ayrı teşekkür ederim”

Toplantı sonrası gençlerle ayrı ayrı ilgilenen Ataoğlu, gençlerle görüş alışverişinde bulundu, onların beklentilerini ve sorunlarını da dinledi. 

banner360
Son Güncelleme: 28.09.2021 14:06
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Meclis heyeti Strasbourg’da
Meclis heyeti Strasbourg’da
Aysal: "Tüm örgüt ve siyasi partiler istisnai vatandaşlıkları sorgulasın”
Aysal: "Tüm örgüt ve siyasi partiler istisnai vatandaşlıkları sorgulasın”
Bakanlar Kurulu tamamlandı
Bakanlar Kurulu tamamlandı
Bakan Amcaoğlu, TC Milli Eğitim Bakanı Özer ile görüştü
Bakan Amcaoğlu, TC Milli Eğitim Bakanı Özer ile görüştü
Kadın Futbol Kulübü kurulup, cimnastik kursu düzenleniyor
Kadın Futbol Kulübü kurulup, cimnastik kursu düzenleniyor
Çakıcı: “En kısa zamanda seçime gidilmesi gerek”
Çakıcı: “En kısa zamanda seçime gidilmesi gerek”
Ombudsman: “Belediyeler Birliği Yasası'ndaki eksiklikler giderilmeli”
Ombudsman: “Belediyeler Birliği Yasası'ndaki eksiklikler giderilmeli”
Tilki: "Zan altında bırakıldık"
Tilki: "Zan altında bırakıldık"
Polisten haberler
Polisten haberler
Tatar: “Rum’un azınlığı olmayacağız”
Tatar: “Rum’un azınlığı olmayacağız”

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim