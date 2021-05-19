DP, Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi’nde sanayici ve esnafı ziyaret etti

Demokrat Parti (DP) Lefkoşa İlçe Başkanlığı bugün Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi’ndeki sanayici ve esnafı ziyaret etti.

DP Basın Bürosu’nun açıklamasına göre ziyaretlerde Lefkoşa İlçe Başkanı Kemal Buba, Lefkoşa İlçe Başkan Yardımcısı Doğukan Kıranoğlu, Kadın Örgütü Genel Başkan Yardımcısı Özlem Dinçoğlu ve Genel Başkan Yardımcısı Tözün Tunalı da yer aldı.

Sanayici ve esnafın gerek pandemi sebebiyle gerekse diğer sebeplerden dolayı yaşadıkları sorunlarla ilgilendiklerini belirten Demokrat Parti heyeti, sorunları çözebilmek için ellerinden gelebilen her türlü yardımı yapmak için her zaman hazır olduklarını ve sorunların çözümü için üst makamlara taşıyacaklarını kaydetti.

Görüşmelerde genel olarak üretici sanayici ve esnafın pandemiden dolayı yüzde 30-35 civarında kapasiteye düşerek ayakta kalmaya çalışıldığı görüldü. Bu durumun normalleşme artıkça düzelebileceği konusunda hemfikir oldunduğu tespit edildi.