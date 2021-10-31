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DP Karaoğlanoğlu Lokali hizmete girdi

Demokrat Parti (DP) Karaoğlanoğlu Örgüt Lokali hizmete girdi. 

31 Ekim 2021 Pazar 15:45
DP Karaoğlanoğlu Lokali hizmete girdi

DP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, lokal açılışına Demokrat Parti Genel Başkanı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu yanı sıra parti yetkilileri ve partililer katıldı.
Karaoğlanoğlu Örgüt Başkanı Arif Uzunali’nin girişimiyle gerçekleşen örgüt lokali açılış töreni, saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Demokrat Parti’nin gelenekselleşen “Demokrasi Meşalesi”; “birlik, beraberlik ve 1992’de kurucularımızın yaktığı bu meşale hiç sönmeyecektir” mesajı verilerek yakıldı.
DP Divan Başkanı Ersoy Anıldı, açılış konuşmasını yaptığı törende, DP’de birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı, açılışı düzenleyen, katkı koyan ve katılan partililere teşekkür etti.
Karaoğlanoğlu Örgüt Başkanı Arif Uzunali de, birlik ve beraberlik içinde çalışarak açılışını yaptıkları DP Karaoğlanoğlu Örgüt Lokali’nin açılış sürecine katkı koyan herkese teşekkür etti. 

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ATAOĞLU: “DEMOKRAT PARTİ EMİN ADIMLARLA İLERLİYOR”
DP Genel Başkanı Ataoğlu da, “KKTC’nin geleceğinin daha iyi olması için tüm imkanlarla birlikte mesai harcadıklarını” dile getirdi. 
Ataoğlu, herkesin geleceğinden emin bir şekilde yaşayacağı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ortaya çıkarmak için DP olarak örgütleriyle, kadın ve gençlik kollarıyla örgütlenerek çalışmalarına devam ettiklerini söyledi. 
Birçok bölgede kurulan yeni örgütlerle ve var olan örgütlere yeni katılımlarla Demokrat Parti’yi daha iyi anlatarak, güçlenmeye devam ettiklerini ifade eden Ataoğlu, “Demokrat Parti, tüm ilçe örgütleri ile seçime her daim hazır bir parti konumundadır. En önemli hedefimiz; her zaman belirttiğimiz gibi, memleketimiz, insanımız ve toplumumuzun hak ettiği düzende yaşamasını sağlamaktır. Bizler birlik ve beraberlik içerisinde, devletimizi daha güçlü hale getirecek projeleri ve önceliği ile hazır bir partiyiz” dedi.
Ataoğlu’nun açılış konuşmasından sonra Karaoğlanoğlu Örgüt Lokali’nin açılış sürecinde katkı koyanlara teşekkür belgesi takdim edildi, kurdele kesildi. 

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Son Güncelleme: 31.10.2021 15:59
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