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DP Kadın Örgütü  Dr. Fazıl Küçük’ün eşi Süheyla Küçük ile Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ın eşi Aydın Denktaş’ın kabirlerini ziyaret etti

08 Mart 2021 Pazartesi 17:30
DP Kadın Örgütü  Dr. Fazıl Küçük’ün eşi Süheyla Küçük ile Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ın eşi Aydın Denktaş’ın kabirlerini ziyaret etti
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DP GENEL SEKRETERİ ÖZCAFER: “KIBRIS TÜRK KADINININ, VAR OLUŞ MÜCADELEMİZDE ÖNEMLİ BİR YERİ VARDIR”

Demokrat Parti (DP) Kadın Örgütü 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısı ile Kıbrıs Türk toplumunun varoluş mücadelesinde önemli bir yere sahip olan, Kıbrıs Türk Toplum Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün eşi Süheyla Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R.  Denktaş’ın eşi Aydın Denktaş’ın kabirlerini ziyaret etti.

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DP Basın Bürosundan yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyaret, Demokrat Parti Genel Sekreteri Afet Özcafer, DP Kadın Örgütü Başkanı Mehtap Özdemirağ ve DP Kadın Örgütü Eş Başkanı Özlen Dinçoğlu ile DP Kadın Örgütü temsilcilerinin katılımlarıyla gerçekleşti. 

DP Genel Sekreteri Afet Özcafer, Kıbrıs Türk toplumunun var oluş mücadelesi içerisinde Kıbrıs Türk kadınının çok büyük bir yeri ve önemi olduğuna işaret ederek, Süheyla Küçük ve Aydın Denktaş’ın bu anlamda Kıbrıs Türk kadınının, Kıbrıs Türklerinin cemaatten topluma, toplumdan devlete giden yolda, büyük emeklerinin olduğuna işaret etti. 

Özcafer, Kıbrıs Türk kadınının, yaşamın her alanında daha eşitlikçi ve daha adil bir biçimde yer alması gerektiğine vurgu yaparak, “Demokrat Partili kadınlar olarak bunun öncülüğünü yapmaya devam edeceğiz” dedi. 

Özcafer konuşmasının sonunda, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.
 

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Son Güncelleme: 08.03.2021 18:08
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