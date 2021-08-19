DP Kadın Örgütü, altı ilçede eş zamanlı olarak “Aşure Günü” etkinliği düzenledi

Partiden yapılan açıklamaya göre, altı ilçede eş zamanlı düzenlenen gelenekselleşmiş “Aşure Günü” etkinliğinde partinin kadın örgüt üyeleri halka aşure ikram etti.
19 Ağustos 2021 Perşembe 13:15
Son Güncelleme: 19.08.2021 13:49
Demokrat Parti (DP) Kadın Örgütü, Ağustos ayına tekabül eden Muharrem ayı dolayısıyla, Muharrem aynının birinci günü olan 9 Ağustos günü “Aşure Günü” etkinliği düzenledi.
Partiden yapılan açıklamaya göre, altı ilçede eş zamanlı düzenlenen gelenekselleşmiş “Aşure Günü” etkinliğinde partinin kadın örgüt üyeleri halka aşure ikram etti.