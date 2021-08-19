DP Kadın Örgütü, altı ilçede eş zamanlı olarak “Aşure Günü” etkinliği düzenledi

Partiden yapılan açıklamaya göre, altı ilçede eş zamanlı düzenlenen gelenekselleşmiş “Aşure Günü” etkinliğinde partinin kadın örgüt üyeleri halka aşure ikram etti.

DP Kadın Örgütü Başkanı Mehtap Özdemirağ, etkinlikte yaptığı konuşmada, “Muharrem Ayı’nda birlik ve beraberliğimizi güçlendirmek amacıyla halkımızla bir araya gelerek onlara aşure ikram ettik. Aynı zamanda bu tarz etkinliklerle birlikte halkımızla bir araya gelerek onların duyguları, düşüncelerini, isteklerini, dertlerini dinleyip çare bulmayı amaçlıyoruz. Aşure; birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışmanın simgesidir. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun” dedi.