DP İskele bölgesini ziyaret etti

DP’den yapılan açıklamaya göre, konvoy eşliğinde gerçekleştirilen İskele köylerine yönelik ziyaretlerde, Demokrat Partililere seçim aracı da eşlik etti.



ATAOĞLU: “KIBRIS TÜRK HALKININ BİR KEZ DAHA UMUDUNUN KIRILMASINA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ”

DP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, beraberindeki DP milletvekili adayları ile gerçekleştirdiği İskele köy ziyaretlerinde, halkla bir araya geldi, bölgenin sorunları ve çözüm önerileri üzerine bölge halkı ile sohbet etti.

Ataoğlu, ziyaretlerinde, DP’nin her zaman toplumsal meselelere olan hassasiyeti ve çözüm odaklı siyaset anlayışının, halkta umut yarattığını gördüğünü belirtti.

“Kıbrıs Türk halkının umudu, siyasetteki zümresel çıkarlar ve siyasi egolar nedeniyle, birçok kez kırılmıştır. DP’nin samimi, çözüm odaklı siyaseti ve toplumsal sorumluluk bilinci nedeniyle yeniden yeşerdiğini görmek, ne denli doğru yolda olduğumuzun en bariz göstergesidir” şeklinde konuşan Ataoğlu, “Kimsenin bu umudu bir kez daha kırmasına müsaade etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.



“DP GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE HÜKÜMETTEKİ YERİNİ ALACAK”





“KADINLARIMIZA, ÜRETİMDE DAHA ETKİN OLABİLMESİ İÇİN MİKRO KREDİ DESTEĞİ”

Kırsal kesimde yaşayan kadınlar için mikro kredilerle destek programlarının hazırlanacağını, kadınların üretime yönlendirilmesi, yöresel ürünlerin pazarlanması amacıyla gerekli mekanlar sağlanacağını söyledi.



“TEŞVİKLER, KURAKLIĞA DAYALI DEĞİL, ÜRETİMİ ARTTIRMAYA YÖNELİK OLACAK”

DP Genel Başkanı Ataoğlu, ziyaretlerinde, üretimin öneminin de altını çizdi. DP’nin hassasiyetinin, kaliteli üretim ve verimliliği arttırmaya yönelik, adil bir teşviklendirme sisteminin devreye girmesi olduğunu kaydederek, “Teşvik yasasında gerçekleştireceğimiz düzenlemeler ile kaliteli üretimi arttıracak ve özellikle kuraklığa dayalı değil, ödüle dayalı bir teşviklendirme sistemi ile ülkede üretimi arttıracağız” dedi.



