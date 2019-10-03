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DP heyeti, TDP’yi ziyaret etti

DP heyeti, TDP’yi ziyaret etti

03 Ekim 2019 Perşembe 10:26
DP heyeti, TDP’yi ziyaret etti

Afet Özcafer başkanlığındaki Demokrat Parti heyeti, Toplumcu Demokrasi Partisi’ni (TDP) ziyaret etti. 
ÖZCAFER
DP Genel Sekreteri Afet Özcafer ziyarette yaptığı konuşmada, DP’nin muhalefette olan siyasi partilere başlattığı ziyaretler çerçevesinde bugün TDP’nin ziyaret edildiğini kaydetti. 
Meclis’in yeni döneminin hayırlı olması temennisinde bulunan Özcafer, mecliste yer alacak yasalarla ilgili birlikte hareket edebilmek, görüş, bilgi alışverişinde bulunmak, Kıbrıs konusunda gelinen aşamayı konuşmak amacıyla bugünkü  ziyareti gerçekleştirdiklerini belirtti. 
Kıbrıs konusunda siyasi partilerin bir uzlaşı, anlaşma yoluna varmasının önemine işaret eden Özcafer, mecliste Kıbrıs müzakereleriyle ilgili de toplantılar yapılması ve tüm siyasi partilerin görüşlerini paylaşması temennisinde bulundu. 
ÖZYİĞİT
TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit de, 4’lü koalisyon hükümeti döneminde, DP ile birlikte çalıştıklarını, uzlaştıkları ve örtüştükleri konularda, yararlı ve verimli bir işbirliği içinde bulunduklarını kaydetti. 

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4’lü koalisyon hükümetinin ülke için önemli bir deneme olduğuna işaret eden Özyiğit, gelinen süreçte TDP’nin temel konularda, hem görüş ve önerileriyle, hem de meclis içinde ve dışında etkin, yapıcı bir muhalefet anlayışıyla hareket edeceğini belirtti. 
YERİ GELDİKÇE İŞ BİRLİĞİ YAPILABİLİR
DP ile Kıbrıs konusu başta olmak üzere bazı temel konularda farklılıkları olduğunu belirten Özyiğit,  ancak farklılıkları da gözeterek, örtüşülen noktalarda Kıbrıs Türk toplumu için yeri geldikçe DP ile işbirliği yapılabileceğini söyledi. 
Özyiğit, önemli olanın Kıbrıs Türk toplumun kendi ayakları üzerinde duran bir ekonomik yapıya ulaşması, ekonomisi ve demokrasisiyle kendi kendini yönetebilen bir toplum haline gelebilmesi olduğuna dikkat çekerek, bunun için mücadele verilmesinin hayati olduğunu kaydetti. 
Kıbrıs konusunda da gelinen aşamanın önemine işaret eden Özyiğit, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın yürüttüğü çalışmaları desteklediklerini, New York’tan çıkan sonuç doğrultusunda önce üçlü, sonra beşli zirve beklentilerini dile getirdi.  
Özyiğit, çatışma alanı değil, bir uzlaşma alanı yaratmak doğrultusunda çalışmalarını sürdüreceklerini sözlerine ekledi. 
 

Son Güncelleme: 03.10.2019 14:05
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