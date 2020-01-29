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DP heyeti KTÖS’ü ziyaret etti

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ve beraberindeki heyet, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’nı (KTÖS) ziyaret etti. 

DP heyeti KTÖS’ü ziyaret etti

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ve beraberindeki heyet, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’nı (KTÖS) ziyaret etti. 

29 Ocak 2020 Çarşamba 11:22
DP heyeti KTÖS’ü ziyaret etti

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ve beraberindeki heyet, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’nı (KTÖS) ziyaret etti. 
Ziyarette DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ile KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil konuşma yaptı. 
Ataoğlu, parti kurultayında başkan seçildikten sonra sivil toplum örgütlerine ziyaretler başlattıklarını, ekonomiye, gençlere yönelik çalışmalar yapmak ve fikir üretmek istediklerini belirtti.
Ataoğlu, bu doğrultuda diğer sivil toplum örgütleriyle de görüşeceklerini kaydetti. 
Milletvekillerinin görev süreleri boyunca halka en iyi hizmeti vermesi gerektiğini dile getiren Ataoğlu, alternatif modeller ve öneriler için çalışmaya başladıklarını belirtti. 
Ataoğlu, STÖ’lerin de katkısıyla ürettiklerini ilgili makamlara tebliğ etmek istediklerini söyleyerek,  önerilerin hayata geçmesi için çalışacaklarını kaydetti. 
ELCİL 

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KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil de Kıbrıs Türk toplumunun kendi kendini yönetmesinin kendileri için çok önemli olduğunu söyledi. 
Elcil, dörtlü hükümet döneminde, dönemin DP Başkanı ve eski Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın kendi kendini yönetmekle ilgili ortaya koyduğu dirayetli duruşun, KTÖS’ün de desteklediği ve benimsediği bir olay olduğunu belirtti. 
Kıbrıs sorunun çözümünün önemine değinen Elcil, sendikanın BM parametrelerine ve federal çözüme, kendi ayakları üzerinde duran bir devlete önem verdiğini söyledi. 
Elcil, “Rumlarla yaşamak zorundayız. Bu kaderdir” dedi. 
Seçim dönemine girildiğini, “hükümet kanadının popülist söylemlerini” doğru bulmadıklarını söyleyen Elcil, “temiz siyaset ve şeffaflık diyerek göreve gelen hükümetin söyledikleri ile yaptıklarının birbirini tutmadığını” savundu. 
DP’nin çalışmasına destek belirten Elcil, Sendikal Platform tarafından 2018’de ekonomi ve siyasetin  daha iyi duruma gelmesine ve KTÖS’ün ekonomik kaynak yaratılmasına yönelik önerileri içeren iki zarf sundu. 
Elcil, Ataoğlu’na ziyareti için teşekkür ederken, başkanlığa seçilmesini tebrik etti. 
 

Son Güncelleme: 29.01.2020 14:28
Anahtar Kelimeler:
Demokrat PartiFikri AtaoğluKıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası
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