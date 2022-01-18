banner386
banner399
banner407
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
BM'den Kıbrıs'ta taraflara çağrı
BM'den liderlere çağrı
Gazete manşetleri 18 Ocak 2022 Salı
Gazete manşetleri
Söz çok kaynak yok!
Söz çok kaynak yok!
Tonga’daki volkan patlamasının itici dalgası Kıbrıs’a ulaştı
Volkanın dalgası ülkemizde!
işte uzaydan Kıbrıs!
işte uzaydan Kıbrıs!
banner404

DP heyeti Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği’ni ziyaret etti

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği’ni ziyaret ederek, Günay Kibrit başkanlığındaki yönetim kurulu üyeleri ile görüştü.

18 Ocak 2022 Salı 11:22
DP heyeti Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği’ni ziyaret etti

Ataoğlu ziyaretinde yaptığı konuşmasında, engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırmak için daha önceden başlattıkları bazı çalışmalar olduğunu dile getirerek, gelecek dönemde engelliler için bir çok proje olduğunu söyledi.

Engelsiz turizm başlığı altında tüm plajlar ve otellerde engellilerin daha rahat tatil yapabilmeleri, daha kolay denize ulaşabilmeleri için başlatılan çalışmanın genişletileceğini ifade etti.

Engellilerin spor yapması için spor kulüplerinin imkan hazırlamasının teşvik edileceğini de belirten Ataoğlu, engelli vatandaşların da ulusal ve uluslararası spor müsabakalarında yer alabilmesinin önünü açacaklarını vurguladı.

Engellileri Koruma, Rehabilite ve İstihtam Yasası’nın ele alınarak, güncel ihtiyaçlara cevap verebilecek şekilde yeniden düzenleneceğini de dile getiren Ataoğlu, her bireyin eşit şartlar altında yaşam hakkı olduğunu bu nedenle engelleri ortadan kaldırmak istediklerini belirtti.

banner341
“ENGELSİZ BİR YAŞAMI BİRLİKTE İNŞA EDECEĞİZ”

Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği ile her zaman işbirliği içerisinde olduklarını ve olmaya da devem edeceklerini söyleyen Ataoğlu, “23 Ocak’tan sonra aynı masanın etrafında toplanarak sorunlara çare üreteceğiz. Engelsiz bir yaşamı birlikte inşa edeceğiz” dedi.

KİBRİT: ENGELLİ İSTİHDAMINDA ADALET SAĞLANMALI

KTOÖD Başkanı Günay Kibrit ise ziyarette yaptığı konuşmasında ülkede yaklaşık 6 bin engelli olduğunu, devletin bu kişilerin hayatını kolaylaştırıp, toplum içine daha fazla karışmalarını sağlaması gerektiğini söyledi.

Devlet’te ve özel sektörde engelli personelin çalıştırma oranının çok düşük olduğuna da değinen Kibrit, istihdam konusunda da adaletli bir sistem kurulmasını istedi.

2014 yılında engelliler yasasının geçmesinde Bakan Ataoğlu’nun büyük katkıları olduğuna da değinen Kibrit, bu bağlamda Ataoğlu’na bir kez daha teşekkürlerini sundu.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Evkaf, 2022 yılını “ilim yılı” olarak çalışmaya karar verdi
Evkaf, 2022 yılını “ilim yılı” olarak çalışmaya karar verdi
DP Milletvekili adayı Akpınar Karpaz bölgesini ziyaret etti
DP Milletvekili adayı Akpınar Karpaz bölgesini ziyaret etti
DP Milletvekili adayı Serhan Aktunç BRT'ye konuştu
DP Milletvekili adayı Serhan Aktunç BRT'ye konuştu
Girne Belediyesi’nden ödüllü fotoğraf yarışması
Girne Belediyesi’nden ödüllü fotoğraf yarışması
Hayat pahalılığı ve belediyelerin bütçeleri ele alınacak
Hayat pahalılığı ve belediyelerin bütçeleri ele alınacak
BM'den Kıbrıs'ta taraflara çağrı
BM'den Kıbrıs'ta taraflara çağrı
Hava durumu
Hava durumu
Gazete manşetleri 18 Ocak 2022 Salı
Gazete manşetleri 18 Ocak 2022 Salı
Söz çok kaynak yok!
Söz çok kaynak yok!
Savaşan: “Ekonomi için yapılması gerekenleri biliyoruz ve yapacağız”
Savaşan: “Ekonomi için yapılması gerekenleri biliyoruz ve yapacağız”

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim