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DP heyeti Kamu-sen’i ziyaret etti

Demokrat Parti’den (DP) bir heyet, Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası’nı (Kamu-Sen) ziyaret etti.

DP heyeti Kamu-sen’i ziyaret etti

Demokrat Parti’den (DP) bir heyet, Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası’nı (Kamu-Sen) ziyaret etti.

28 Ocak 2020 Salı 12:09
DP heyeti Kamu-sen’i ziyaret etti

Kamu-Sen merkezinde 12.00’de gerçekleşen ziyarette, DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ve beraberindeki heyet Kamu-Sen Başkanı Metin Atan ile görüştü. 

Toplantının basına açık bölümünde, DP’nin sendikaya yaptığı ziyarette ekonomik ve siyasi genel konuların ele alınacağını söyleyen Atan, bir soruya karşılık işçiye yapılacak 200 TL maaş artışını da değerlendirdi. Bu tip artış veya “sigorta affı” vb. hareketlerin seçime yönelik suni gündem yaratıcı önlemler olduğunu belirterek 19 yıldır borcunu ödemeyeni affetmenin adil olmadığını ifade etti. Atan, tüm bunlardan önce Asgari Ücretin bir an önce belirlenmesi gerektiğini kaydetti.

Metin Atan ayrıca Elazığ depreminde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara da acil şifa diledi.

ATAOĞLU

DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu da Elazığ’da yaşanan depremden doğan üzüntüsünü dile getirerek, DP’nin bu üzücü olayın hemen ardından tüm ilçelerde kampanya başlattığını hatırlattı.

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Ataoğlu, ülke ekonomisinin ciddi sıkıntı içinde olduğu bir dönemde hükümet edenlerin tamamıyla Cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik hareket etmesini eleştirerek, önümüzdeki günlerde DP’nin seçimle ilgili görüşlerini kamuoyuyla daha detaylı paylaşacağını dile getirdi.

Ataoğlu, bunlardan önce ülke insanının ve ekonominin geleceği konusunda çalışmalar yaparak, ortaya alternatif çözüm önerileri çıkarmayı ve sivil toplum örgütleriyle konuşup, bu katkılarla birlikte hazırlayacakları önerileri yetkililere sunmak istediklerini ifade etti.

Ataoğlu, bir soruya karşılık hükümetin yapacağı artışın seçim yatırımı olduğunu ve ondan daha önce Asgari Ücreti belirlemesi gerektiğini söyledi.

Halkın daha rahat yaşayabilmesi için bu tip tedbirlerin çok daha önceden alınması gerektiğini kaydeden Ataoğlu, gün içindeki Hayat Pahalılığı’nın da dikkate alınması ve bu tür hareketlerin halk gözünde yarattığı “seçim yatırımı” algısının önlenmesi gerektiğine dikkat çekti.


 

Son Güncelleme: 28.01.2020 15:17
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Dp Kamusen Ziyaret
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