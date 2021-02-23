banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Ne seçimi Allah aşkına!
Ne seçimi Allah aşkına!
Özersay neden laboratuvar ve testlere odaklandı?
Özersay neden laboratuvar ve testlere...
Kurultay şart oldu!
Kurultay şart oldu!
Kendinize gelin efendiler!
Kendinize gelin efendiler!
banner376

DP heyeti BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Spehar ile online görüşme yaptı

Demokrat Parti (DP), Birleşmiş Milleter (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar ile online görüşme gerçekleştirdi.

23 Şubat 2021 Salı 17:30
DP heyeti BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Spehar ile online görüşme yaptı
banner337
banner351

Demokrat Parti (DP), Birleşmiş Milleter (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar ile online görüşme gerçekleştirdi.

DP’den yapılan açıklamaya göre online görüşmeye, DP Genel Başkanı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile DP Lefkoşa İlçe Başkanı Salih Çeliker ve DP Dış İlişkiler Sorumlusu Mustafa Arabacıoğlu katıldı.

Görüşmede, 5+1 gayrı resmi toplantı, Kıbrıs konusunda gelinen son aşama, Maraş konusu ve Covid-19 pandemi sürecinde AB ve BM’nin Kıbrıs Türklerine yönelik uyguladıkları aşı politikaları ele alındı. DP heyeti, Spehar’a, yakın bir tarihte gerçekleştirilmesi düşünülen 5+BM gayri resmi konferans hakkında Demokrat Parti’nin duruşunu aktardı.

“DP OLARAK KATKI KOYMAYA HAZIRIZ”

DP Genel Başkanı Ataoğlu, yakın bir tarihte gerçekleştirilmesi planlanan 5+BM gayri resmi konferansın, eşit iki taraf statüsünde gerçekleştirilmesi halinde DP olarak katkı koymaya hazır olduklarını, gayri resmi konferansın olumsuz geçmesi halinde de Kıbrıslı Türklerin eşit iki taraftan biri olarak yoluna devam edeceği görüşünü Spehar’a iletti.

Ataoğlu ayrıca, gayri resmi 5+BM konferansının olumlu bir şekilde tamamlanması halinde başlayacak müzakere sürecine de, her iki tarafın kabul edebileceği bir çözüme ulaşılması halinde, DP olarak katkı koymaya hazır olduklarını Sphear’a aktardı.

banner341
“İYİ NİYETTEN UZAK VE KALDIRILMASI GEREKEN BİR UYGULAMA”

DP Genel Başkanı Ataoğlu ayrıca, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin geçtiğimiz günlerde aldığı karar doğrultusunda, Güney Kıbrıs havalimanlarından Ada’ya gelecek olan AB üyesi olmayan ülke vatandaşlarının KKTC’ye geçişlerine yasak getiren uygulamasının, iyi niyetten uzak ve bir an önce kaldırılması gereken bir uygulama olduğunu da bildirdi.

AŞI KONUSU… “AB VE BM KONUYA DAHA HASSAS YAKLAŞMALI”

Aşılar konusunda ise Ataoğlu, adaya 84 bin aşının geldiğini, bunun 80 binlik kısmının Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nden, 4 bin aşının ise AB tarafından Rum Yönetimi vasıtasıyla KKTC makamlarına iletildiğini belirtti.

Ataoğlu, bu rakamın, hem GKRY’nin aldığı aşı sayısı hem de KKTC nüfusuna oranla çok az olduğunu ifade ederek, aşılanmanın çok hızlı bir şekilde tamamlanması için AB ve BM’nin konuya daha hassas yaklaşması gerektiğini Spehar’a iletti.

MARAŞ KONUSU… “ZAMAN KAZANMA ÇABASINDAN İBARET”

Maraş konusunun da ele alındığı görüşmede, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis’in, Maraş’ın al-ver sürecine konu olabileceği yönündeki açıklamaları hatırlatılarak, bu açıklamanın sadece zaman kazanma çabasından ibaret olduğu kaydedildi.

Maraş’ın çok uzun zamandan beridir görüşmelerde bir başlık olduğu, görüşmelerin kapsamından çıkarılarak tek başına ele alınmasının doğru olmadığı, Maraş’ın BM kararları çerçevesinde ve Taşınmaz Mal Komisyonu mahareti ile ele alınıp, bütünlüklü bir çözümün parçası olarak ele alınması gerektiği Spehar’a iletildi.

banner360
Son Güncelleme: 23.02.2021 18:48
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KKTC Milli Olimpiyat Komitesi’nden Merve Çelebi’ye tebrik
KKTC Milli Olimpiyat Komitesi’nden Merve Çelebi’ye tebrik
Canaltay: “NOTAM yabancı öğrencilerin adaya getirilmesi amacıyla iptal edildi”
Canaltay: “NOTAM yabancı öğrencilerin adaya getirilmesi amacıyla iptal edildi”
Oğuz: “Maaşlarda herhangi yeni bir kesinti yok..”
Oğuz: “Maaşlarda herhangi yeni bir kesinti yok..”
Alkollü satış ruhsatı için 5 Mart’a kadar müracaat edilmeli
Alkollü satış ruhsatı için 5 Mart’a kadar müracaat edilmeli
Zaroğlu Arter’i ziyaret etti
Zaroğlu Arter’i ziyaret etti
Alsancak Belediyesi ile Blue Way Group işbirliği
Alsancak Belediyesi ile Blue Way Group işbirliği
Özyiğit ile Çeler Spehar ile online görüşme gerçekleştirdi
Özyiğit ile Çeler Spehar ile online görüşme gerçekleştirdi
Yarın bazı bölgelere elektrik verilmeyecek
Yarın bazı bölgelere elektrik verilmeyecek
Patates üreticilerine duyuru
Patates üreticilerine duyuru
Güzelyurt Belediyesi biyolojik sivrisinek mücadele programına başladı
Güzelyurt Belediyesi biyolojik sivrisinek mücadele programına başladı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim