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DP, Hemşireler ve Ebeler Birliği’ni ziyaret etti

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Hemşireler ve Ebeler Birliği’ni ziyaret etti.

12 Ocak 2022 Çarşamba 12:00
DP, Hemşireler ve Ebeler Birliği’ni ziyaret etti

DP’den yapılan yılı açıklamaya göre, Ataoğlu’na ziyarette DP Sağlık Komitesi Başkanı Remzi Gardiyanoğlu ve bazı DP milletvekili adayları da eşlik etti.
Ziyarette konuşan Ataoğlu, hemşirelerin özellikle pandemi koşullarında zor şartlar altında çalıştığını kaydetti ve bu özverili çalışmalarından ötürü teşekkürlerini sundu.


“HEMŞİRELERİMİZE RİSK TASİSATI VERİLMESİ GEREKİYOR”
Sağlıklarını riske atarak çoğu zaman insan üstü bir gayret ortaya koyan hemşireler başta olmak üzere sağlık çalışanlarına risk ödeneği tahsisatı verilmesi gerektiğini kaydeden Ataoğlu, bunun hemşireler için bir motivasyon olacağını belirtti.
Ataoğlu,  hemşire kadrolarının boş bırakılarak mevsimlik işçi adı altında hemşire alımı yapılmasını doğru bulmadığını da söyledi.

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Demokrat Parti’nin her zaman çözüm odaklı ve istişareye önem veren bir yapıda olduğunu kaydeden Ataoğlu, “23 Ocak’tan sonra hep birlikte bu sorunları ortadan kaldırmak için, aynı masa etrafında oturacağız” dedi.
Ataoğlu, Hemşire ve Ebeler Birliği ile her zaman işbirliğine açık olacaklarını da vurguladı.
Hemşireler ve Ebeler Birliği Başkanı Ali Özgöçmen de pandemi nedeni ile hemşirelerin büyük bir özveri ile çalıştığını, emeklerinin karşılığını alamayacağını bile bile görevlerini layığı ile yerine getirdiğini söyledi.

 

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Son Güncelleme: 12.01.2022 12:25
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