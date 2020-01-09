DP Güzelyurt ilçe örgütü bölgede incelemelerde bulundu

Lefkoşa, 9 Ocak 20 : Demokrat Parti (DP) Güzelyurt İlçe Başkanlığı, aşırı yağışlar sonrasında yaşanan olumsuzlukları yerinde görmek ve tespitlerde bulunmak amacıyla bölgede incelemelerde bulundu.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan DP İlçe Başkanı Bülent Arkın, bu yıl yaşanan sorunların nedenlerinin geçmiş yıllardaki nedenlerden farklı olmadığını kaydetti. Barajların temizlenmediğini, içerisinin çöplerle dolu olduğunu, dere yataklarında işgallerin ve atık boşaltımının devam ettiğini kaydeden Arkın, gerekli alt ve üst yapı çalışmalarının yapılmamasından dolayı cadde ve sokakların sular altında kaldığını, ülke ekonomisi ve yeraltı su kaynaklarının heba olduğunu belirtti.
Arkın, şöyle devam etti:
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