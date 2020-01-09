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DP Güzelyurt ilçe örgütü bölgede incelemelerde bulundu

Lefkoşa, 9 Ocak 20 : Demokrat Parti (DP) Güzelyurt İlçe Başkanlığı, aşırı yağışlar sonrasında yaşanan olumsuzlukları yerinde görmek ve tespitlerde bulunmak amacıyla bölgede incelemelerde bulundu.

DP Güzelyurt ilçe örgütü bölgede incelemelerde bulundu

Lefkoşa, 9 Ocak 20 : Demokrat Parti (DP) Güzelyurt İlçe Başkanlığı, aşırı yağışlar sonrasında yaşanan olumsuzlukları yerinde görmek ve tespitlerde bulunmak amacıyla bölgede incelemelerde bulundu.

09 Ocak 2020 Perşembe 13:01
DP Güzelyurt ilçe örgütü bölgede incelemelerde bulundu

Lefkoşa, 9 Ocak 20 : Demokrat Parti (DP) Güzelyurt İlçe Başkanlığı, aşırı yağışlar sonrasında yaşanan olumsuzlukları yerinde görmek ve tespitlerde bulunmak amacıyla bölgede incelemelerde bulundu.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan DP İlçe Başkanı Bülent Arkın, bu yıl yaşanan sorunların nedenlerinin geçmiş yıllardaki nedenlerden farklı olmadığını kaydetti. Barajların temizlenmediğini, içerisinin çöplerle dolu olduğunu, dere yataklarında işgallerin ve atık boşaltımının devam ettiğini kaydeden Arkın, gerekli alt ve üst yapı çalışmalarının yapılmamasından dolayı cadde ve sokakların sular altında kaldığını, ülke ekonomisi ve yeraltı su kaynaklarının heba olduğunu belirtti.
Arkın, şöyle devam etti:

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“Bugün yaşamakta olduğumuz sorunlardan, bugün hükümet edenler başta olmak üzere geçmiş hükümet edenler ve bir kısım sorumsuz vatandaşların da sorumluluğu vardır. Vatandaş sonuç alıcı icraat istiyor. Her kış aynı sorunlar ile boğuşmak vatandaşımızın kaderi olmamalıdır. İktidarı ile muhalefeti ile tüm siyasi partilerin ve konu ile ilgili sivil toplum örgütleri dahil tüm kurum, kuruluşların bir araya gelerek çözüm üretmesi gerekmektedir. Yaşanan bu süreçte zarar gören vatandaşlarımıza da geçmiş olsun der, zararlarının en kısa sürede tazmin edilmesini temenni ederiz.”
(EMR/FEZ)    FOTOĞRAFLI


 

Son Güncelleme: 09.01.2020 21:29
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